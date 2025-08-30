США заявили в ООН: Атаки России по Украине ставят под сомнение ее желание достичь мира
Удары России по Украине и Киеву, в частности, ставят под сомнение стремление Кремля к миру. Об этом на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 29 августа заявил американский дипломат Джон Келли, передает Reuters.
"[Атаки] ставят под сомнение серьезность стремления России к миру. Эти удары по гражданским районам должны быть немедленно прекращены", – сказал он.
Заседание Совбеза ООН было созвано 29 августа по инициативе Украины для обсуждения масштабной российской воздушной атаки 28 августа.
Келли предупредил, что если Россия не прекратит, то США могут "наказать" агрессора экономическими мерами. Он призвал Кремль "избежать подобных последствий", прекратив насилие и начав конструктивно действовать в целях достижения мира.
"Россия должна сейчас принять решение о движении к миру. Лидеры России и Украины должны договориться о двусторонней встрече", – сказал американский дипломат.
Его заявление прозвучало после того, как 28 августа Россия ударила по Киеву. В Дарницком районе ракета разрушила подъезд пятиэтажного дома, были зафиксированы и другие повреждения в семи районах столицы.
- В ночь на 28 августа Россия запустила почти 600 дронов и 31 ракету по Украине.
- По состоянию на 29 августа жертвами атаки на столицу стали 25 человек. Еще десятки получили ранения.
- ЕС и Великобритания вызвали послов России из-за повреждения дипломатических учреждений в Киеве, а спецпредставитель США Келлог заявил, что это вопиющее нападение угрожает миру, которого так стремится достичь Трамп.
- Несмотря на обеспокоенность союзников, Россия в ночь на 30 августа снова массированно атаковала Украину. ПВО из 582 ракет и дронов обезвредило 548 целей.
