США заявили в ООН: Атаки России по Украине ставят под сомнение ее желание достичь мира

Если российские атаки не прекратятся, США могут наказать Москву экономическими мерами

Атака по Украине 29 августа (Фото: Запорожская ОВА)

Удары России по Украине и Киеву, в частности, ставят под сомнение стремление Кремля к миру. Об этом на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 29 августа заявил американский дипломат Джон Келли, передает Reuters.

"[Атаки] ставят под сомнение серьезность стремления России к миру. Эти удары по гражданским районам должны быть немедленно прекращены", – сказал он.

Заседание Совбеза ООН было созвано 29 августа по инициативе Украины для обсуждения масштабной российской воздушной атаки 28 августа.

Келли предупредил, что если Россия не прекратит, то США могут "наказать" агрессора экономическими мерами. Он призвал Кремль "избежать подобных последствий", прекратив насилие и начав конструктивно действовать в целях достижения мира.

"Россия должна сейчас принять решение о движении к миру. Лидеры России и Украины должны договориться о двусторонней встрече", – сказал американский дипломат.

Его заявление прозвучало после того, как 28 августа Россия ударила по Киеву. В Дарницком районе ракета разрушила подъезд пятиэтажного дома, были зафиксированы и другие повреждения в семи районах столицы.