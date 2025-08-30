США заявили в ООН: Атаки Росії по Україні ставлять під сумнів її бажання досягти миру

Якщо російські атаки не припиняться, США можуть покарати Москву економічними заходами

Атака по Україні 29 серпня (Фото: Запорізька ОВА)

Удари Росії по Україні та Києву зокрема ставлять під сумнів прагнення Кремля до миру. Про це на засіданні Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй 29 серпня заявив американський дипломат Джон Келлі, передає Reuters.

"[Атаки] ставлять під сумнів серйозність прагнення Росії до миру. Ці удари по цивільних районах має бути негайно припинено", – сказав він.

Засідання Радбезу ООН було скликано 29 серпня з ініціативи України для обговорення масштабної російської повітряної атаки 28 серпня.

Келлі попередив, що якщо Росія не припинить, то США можуть "покарати" агресора економічними заходами. Він закликав Кремль "уникнути подібних наслідків", припинивши насильство і почавши конструктивно діяти з метою досягнення миру.

"Росія повинна зараз ухвалити рішення про рух до миру. Лідери Росії та України мають домовитися про двосторонню зустріч", – сказав американський дипломат.

Його заява прозвучала після того, як 28 серпня Росія вдарила по Києву. У Дарницькому районі ракета зруйнувала під'їзд п'ятиповерхового будинку, було зафіксовано й інші пошкодження у семи районах столиці.