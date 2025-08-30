США заявили в ООН: Атаки Росії по Україні ставлять під сумнів її бажання досягти миру
Удари Росії по Україні та Києву зокрема ставлять під сумнів прагнення Кремля до миру. Про це на засіданні Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй 29 серпня заявив американський дипломат Джон Келлі, передає Reuters.
"[Атаки] ставлять під сумнів серйозність прагнення Росії до миру. Ці удари по цивільних районах має бути негайно припинено", – сказав він.
Засідання Радбезу ООН було скликано 29 серпня з ініціативи України для обговорення масштабної російської повітряної атаки 28 серпня.
Келлі попередив, що якщо Росія не припинить, то США можуть "покарати" агресора економічними заходами. Він закликав Кремль "уникнути подібних наслідків", припинивши насильство і почавши конструктивно діяти з метою досягнення миру.
"Росія повинна зараз ухвалити рішення про рух до миру. Лідери Росії та України мають домовитися про двосторонню зустріч", – сказав американський дипломат.
Його заява прозвучала після того, як 28 серпня Росія вдарила по Києву. У Дарницькому районі ракета зруйнувала під'їзд п'ятиповерхового будинку, було зафіксовано й інші пошкодження у семи районах столиці.
- У ніч на 28 серпня Росія запустила майже 600 дронів і 31 ракету по Україні.
- Станом на 29 серпня жертвами атаки на столицю стали 25 осіб. Ще десятки дістали поранення.
- ЄС і Велика Британія викликали послів Росії через пошкодження дипломатичних установ у Києві, а спецпредставник США Келлог заявив, що цей кричущий напад загрожує миру, якого так прагне досягти Трамп.
- Попри стурбованість союзників, Росія в ніч на 30 серпня знову масовано атакувала Україну. ППО з 582 ракет і дронів знешкодила 548 цілей.
