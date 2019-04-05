"Стадион, так стадион". Порошенко сдает анализы - трансляция

Петр Порошенко (фото - пресс-служба президента)

Глава государства Петр Порошенко приехал в медпункт на НСК Олимпийский, чтобы выполнить одно из условий соперника по президентским выборам Владимира Зеленского об участии в детаха - сдать анализы на алкоголь и наркотики.

Трансляцию с места событий ведет Facebook президента.

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4 апреля стали известны финальные результаты голосования 31 марта в первом туре: Зеленский - 30,24%, Порошенко - 15,95%.



Порошенко еще вечером 31 марта вызвал Зеленского на дебаты. Тот спустя несколько дней тишины выпустил броский ролик, в котором позвал главу государства на главный стадион Украины, поставил несколько скандальных условий и "дал 24 часа на ответ". Порошенко, заявив, что дебаты - это не шоу, неожиданно согласился.

В "Команде Зе" заявили, что хотят "независимую площадку" для сдачи анализа, а не медпункт на НСК Олимпийский, и предложили клинику Eurolab, принадлежащую симпатику Зеленского Андрею Пальчевскому. Сегодня кандидат сдал там анализы.

Затем Зеленский записал очередной ролик, где потребовал уже Тимошенко "в арбитры". У Зеленского позднее заявили, что хотят переговоров с Порошенко по поводу дебатов, а также объяснили растущие требования. Президент в ответном видеообращении призвал соперника "не ставить условий", а "быть мужиком и прийти на дебаты".