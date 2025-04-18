Трамп вважає, що США та Україна 24 квітня підпишуть угоду про корисні копалини

Після підписання угоду про корисні копалини мають ратифікувати парламенти США та України, казала раніше міністерка економіки Свириденко

Дональд Трамп (Фото: Chris Kleponis / EPA)

Угоду про корисні копалини між США та Україною можуть підписати 24 квітня. Таку думку висловив президент США Дональд Трамп під час зустрічі з прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні.

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"У нас є угода щодо мінералів, яку, я думаю, буде підписано в четвер, наступного четверга, незабаром", – сказав Трамп.

17 квітня Україна та США підписали меморандум стосовно угоди про корисні копалини. За словами першої віцепрем'єр-міністерки та міністерки економіки Юлії Свириденко, він засвідчує "конструктивну спільну роботу" команд двох країн та намір укласти угоду.

Вона заявила, що тепер попереду фіналізація тексту угоди та її підписання, після чого документ має бути ратифікований парламентами США та України.

Укладення з партнерами спеціальної угоди щодо спільного захисту наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу було одним із пунктів Плану перемоги президента Володимира Зеленського, який представили у жовтні 2024 року.

Йшлося про природні ресурси та метали – зокрема уран, титан, літій, графіт та інші.