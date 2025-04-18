Трамп вважає, що США та Україна 24 квітня підпишуть угоду про корисні копалини
Угоду про корисні копалини між США та Україною можуть підписати 24 квітня. Таку думку висловив президент США Дональд Трамп під час зустрічі з прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні.
"У нас є угода щодо мінералів, яку, я думаю, буде підписано в четвер, наступного четверга, незабаром", – сказав Трамп.
17 квітня Україна та США підписали меморандум стосовно угоди про корисні копалини. За словами першої віцепрем'єр-міністерки та міністерки економіки Юлії Свириденко, він засвідчує "конструктивну спільну роботу" команд двох країн та намір укласти угоду.
Вона заявила, що тепер попереду фіналізація тексту угоди та її підписання, після чого документ має бути ратифікований парламентами США та України.
Укладення з партнерами спеціальної угоди щодо спільного захисту наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу було одним із пунктів Плану перемоги президента Володимира Зеленського, який представили у жовтні 2024 року.
Йшлося про природні ресурси та метали – зокрема уран, титан, літій, графіт та інші.
- 12 лютого США передали Україні проєкт угоди про корисні копалини. 15 лютого Зеленський заявив, що угоду не підписали, бо в ній не було гарантій безпеки для України.
- До візиту Зеленського в США 28 лютого угоду покращили та погодили, але її підписання було скасовано після публічної суперечки українського президента з Трампом і Венсом.
- 4 березня Зеленський заявив про готовність підписати угоду щодо корисних копалин. Трамп відзначив це під час виступу в Конгресі США. Того самого дня CBS News написав, що президент США хоче змінити угоду про корисні копалини на "більшу і кращу".
- 11 квітня пройшли переговори щодо нової угоди про корисні копалини. 12 квітня Reuters написало, що вони не досягли прогресу.
- Але після цього Зеленський назвав переговори "позитивними", а Bloomberg повідомило, що США зменшили оцінку допомоги Україні до $100 млрд.