Украина готова создавать России серьезные проблемы для завершения войны – Кулеба
Украина вместе с партнерами готова создавать России серьезные проблемы, чтобы вынудить ее завершить войну. Об этом в комментарии РБК-Украина заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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Глава МИД отметил, что президент Владимир Зеленский готов к переговорам о деоккупации Донбасса, Крыма и завершении войны.
По его словам, Украина не сидит, ожидая с моря погоды. В то же время Россия цинична: лжет и манипулирует.
"Но Другой России нет. Именно такая Россия ведет войну и агрессию против Украины. Поэтому нужно вести переговоры во всех возможных форматах о прекращении войны. Мы активно создаем вместе с партнерами условия, которые вынудят Россию ее прекратить. Даже если для этого нам придется создать для нее серьезные проблемы", – сказал Кулеба.
Министр также отметил, что Украину мир любой ценой не устроит – она стремится к справедливому миру, соответствующему цене, которую страна платит за свою независимость, свободу и суверенитет.
- 20 апреля 2021-го Зеленский предложил президенту РФ Путину встретиться на Донбассе. 22 апреля Путин ответил, что готов встретиться с Зеленским в Москве.
- 23 апреля Россия предложила провести на Донбассе встречу в нормандском формате и позвать на нее боевиков. Зеленский заявил, что не будет говорить с террористами.
- 26 апреля Зеленский заявил: все идет к тому, что их личная встреча с Путиным произойдет. Однако до сих пор конкретики нет.
- 5 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин не готов к встрече с Зеленским, поскольку украинская сторона хочет обсуждать Крым. 12 сентября Зеленского президента Сергей Никифоров заявил, что встречи Зеленского с Путиным без обсуждения Крыма не будет.
- 27 сентября глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина выступает за проведение встречи в нормандском формате (Украина, Россия, Франция, Германия) до окончания каденции канцлера Германии Ангелы Меркель.
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