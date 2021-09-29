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Украина готова создавать России серьезные проблемы для завершения войны – Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2021, 11:01
Украина готова создавать России серьезные проблемы для завершения войны – Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (фото - ЕРА)

Украина вместе с партнерами готова создавать России серьезные проблемы, чтобы вынудить ее завершить войну. Об этом в комментарии РБК-Украина заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Глава МИД отметил, что президент Владимир Зеленский готов к переговорам о деоккупации Донбасса, Крыма и завершении войны.

По его словам, Украина не сидит, ожидая с моря погоды. В то же время Россия цинична: лжет и манипулирует.

"Но Другой России нет. Именно такая Россия ведет войну и агрессию против Украины. Поэтому нужно вести переговоры во всех возможных форматах о прекращении войны. Мы активно создаем вместе с партнерами условия, которые вынудят Россию ее прекратить. Даже если для этого нам придется создать для нее серьезные проблемы", – сказал Кулеба.

Министр также отметил, что Украину мир любой ценой не устроит – она стремится к справедливому миру, соответствующему цене, которую страна платит за свою независимость, свободу и суверенитет.  

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский война Донбасс владимир путин Крым дмитрий кулеба
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