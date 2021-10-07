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Зеленский освободил Стефанчука от обязанностей своего представителя в Раде

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2021, 10:05
Зеленский освободил Стефанчука от обязанностей своего представителя в Раде - Фото
Руслан Стефанчук (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Президент Владимир Зеленский освободил первого вице-спикера парламента Руслана Стефанчука от обязанностей представителя президента в Верховной Раде. Указ опубликован на сайте президента.

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"Освободить Стефанчука Руслана Алексеевича от исполнения обязанностей представителя президента Украины в Верховной Раде Украины", – говорится в указе президента.

Стефанчук является вероятным кандидатом на должность спикера Рады в случае, если парламент отправит в отставку Дмитрия Разумкова.

  • Конфликт между руководством фракции СН и спикером парламента возник из-за законопроекта об олигархах. По мнению руководства СН, Разумков умышленно пытался его "сбить".
  • На "Свободе слова с Савиком Шустером" Разумков подтвердил, что ходят слухи о его возможной отставке, но сказал, что уходить не собирается. Также в эфире программы руководство СН прилюдно поругалось с Разумковым из-за закона об олигархах.
  • 30 сентября стало известно, что глава фракции СН Давид Арахамия запросил подписные листы для отзыва Разумкова с должности. В тот же день Разумков заявил, что не может подписать закон об олигархах из-за позиции комитета по его окончательной редакции.
  • 2 октября в Трускавце депутаты СН собрали более 150 подписей под коллективной инициативой об отзыве главы Рады. 
  • 5 октября Рада отстранила Разумкова от ведения заседаний и назначила рассмотрение вопроса о его отставке на сегодня, 7 октября.

Читайте также: Война с Разумковым выходит на пик. Как Слуга народа собирает голоса за отставку спикера

Денис Юдин
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Владимир Зеленский указ президента Руслан Стефанчук
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