Зеленский освободил Стефанчука от обязанностей своего представителя в Раде

Президент Владимир Зеленский освободил первого вице-спикера парламента Руслана Стефанчука от обязанностей представителя президента в Верховной Раде. Указ опубликован на сайте президента.

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"Освободить Стефанчука Руслана Алексеевича от исполнения обязанностей представителя президента Украины в Верховной Раде Украины", – говорится в указе президента.

Стефанчук является вероятным кандидатом на должность спикера Рады в случае, если парламент отправит в отставку Дмитрия Разумкова.

Конфликт между руководством фракции СН и спикером парламента возник из-за законопроекта об олигархах. По мнению руководства СН, Разумков умышленно пытался его "сбить".

На "Свободе слова с Савиком Шустером" Разумков подтвердил, что ходят слухи о его возможной отставке, но сказал, что уходить не собирается. Также в эфире программы руководство СН прилюдно поругалось с Разумковым из-за закона об олигархах.

30 сентября стало известно, что глава фракции СН Давид Арахамия запросил подписные листы для отзыва Разумкова с должности. В тот же день Разумков заявил, что не может подписать закон об олигархах из-за позиции комитета по его окончательной редакции.

2 октября в Трускавце депутаты СН собрали более 150 подписей под коллективной инициативой об отзыве главы Рады.

5 октября Рада отстранила Разумкова от ведения заседаний и назначила рассмотрение вопроса о его отставке на сегодня, 7 октября.

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Денис Юдин

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