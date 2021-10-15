Карантин. Одна область в красной зоне, 17 в оранжевой – Минздрав
17 областей Украины находятся на оранжевом уровне эпидемиологической опасности из-за распространения COVID-19, Херсонская область перешла в красную зону, сообщает пресс-служба Минздрава.
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Оранжевый уровень означает, что область в скором времени может быть переведена в красную зону карантина с более жесткими ограничениями. В красной зоне запрещена работа ТРЦ, кинотеатров, театров, ресторанов и кафе (только навынос и доставка), учебных заведений (кроме детсадов и начальных классов), непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов, а также проведение массовых мероприятий.
В красной зоне находится Херсонская область, в оранжевой – Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.
Остальные области и Киев находятся в желтой зоне.
Таблица показателей уровня эпидемиологической опасности (нажмите, чтобы увеличить):
- Почти во всей Украине действует желтая зона карантина. Сегодня, 15 октября, в красную зону перешла Херсонская область, без введения красной зоны ужесточили карантина в Харькове, Львове и Одесской области.
- В Минздраве говорят, что на пороге красной зоны находятся пять областей: Житомирская, Запорожская, Днепропетровская, Донецкая и Харьковская.
- Аналитики КШЕ отмечают, что Украина подходит к историческим пикам по показателям эпидемии коронавируса.
- Минздрав ввел обязательную вакцинацию от коронавируса для педагогов и чиновников. Этот список хотят расширить и в МОЗ, и в Верховной Раде.
- За прошедшие сутки в Украине выявили более 13 000 новых заболевших коронавирусом.
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