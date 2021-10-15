Карантин. Одна область в красной зоне, 17 в оранжевой – Минздрав

17 областей Украины находятся на оранжевом уровне эпидемиологической опасности из-за распространения COVID-19, Херсонская область перешла в красную зону, сообщает пресс-служба Минздрава.

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Оранжевый уровень означает, что область в скором времени может быть переведена в красную зону карантина с более жесткими ограничениями. В красной зоне запрещена работа ТРЦ, кинотеатров, театров, ресторанов и кафе (только навынос и доставка), учебных заведений (кроме детсадов и начальных классов), непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов, а также проведение массовых мероприятий.

В красной зоне находится Херсонская область, в оранжевой – Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.

Остальные области и Киев находятся в желтой зоне.

Таблица показателей уровня эпидемиологической опасности (нажмите, чтобы увеличить):

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Денис Юдин

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