Разработчик ультрасовременной вакцины от коронавируса предостерег от чрезмерного оптимизма

Возможно, первые вакцины предотвратят тяжелые случаи COVID-19, но не обязательно заблокируют передачу вируса, сказал профессор Робин Шатток

Несмотря на то, что будущие вакцины от COVID-19 "намного улучшат жизнь" и снизят мировую смертность от этого заболевания, мы, вероятно, будем жить с этим коронавирусом по меньшей мере "следующие несколько лет". От чрезмерного оптимизма в плане прививок предостерегает главный разработчик одной из них, профессор Робин Шатток из Департамент инфекционных заболеваний Имперского колледжа Лондона.

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Это уже не первое такое мнение. По словам специалиста, пока никто из разработчиков вакцин не знает, какая из них будет работать и какой будет ее успех в профилактике заболевания и/или в предотвращении передачи от одного человека другому.

Эксперт говорит, что первые вакцины, которые будут распространять в мире, необязательно окажутся самыми эффективными, и позднее их, вероятно, заменят на те, что с повышенным "КПД".

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Вакцина-кандидат группы Шаттона основана на технологии самореплицирующейся РНК. Множество одинаковых кусочков генетического кода вируса (который не может произвести целые частицы вируса) вводят в организм, где те кодируют производство определенных вирусных белков – иммунитет тренируется на них нейтрализовать настоящий вирус.

Разработчик говорит, что одно из преимуществ их препарата – в том, что его можно использовать для многократных повторных иммунизаций, либо для усиления эффекта других вакцин. "У вас не будет иммунитета против нашей вакцины, который может быть к некоторым другим вакцинам", – уточнил он позитивный момент их saRNA-кандидата.

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Евгений Пилипенко

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