Россияне оснащают дроны-"имитаторы" взрывчаткой – Воздушные силы

Юрий Игнат (Фото: Украинформ)

Российские так называемые дроны-имитаторы уже давно оснащаются взрывчаткой, как и ударные дроны, однако в меньших объемах. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат.

Он напомнил об использовании россиянами дронов с реактивными двигателями – этой ночью они тоже были.

"Кроме реактивных "шахедов" и обычных "шахедов", конечно, запускают дроны-имитаторы. Мы их сейчас так называем, но, хочу сказать, что они уже давно тоже оснащают их взрывчатой частью. По несколько килограммов в "Герберах" и других наблюдалось не раз. Кроме камер, есть также взрывчатка", – отметил Игнат.

СПРАВКА Россияне используют дроны-имитаторы, чтобы рассредоточить украинские силы противовоздушной обороны. Для массивных атак оккупанты часто использовали



В "шахед" заложена осколочно-фугасная боевая часть весом примерно 30-50 кг. Россияне используют дроны-имитаторы, чтобы рассредоточить украинские силы противовоздушной обороны. Для массивных атак оккупанты часто использовали больше имитаторов , чем ударных БпЛА. Однако во время атак, приводивших к особо масштабным последствиям, оккупанты использовали больше именно "шахедов" В "шахед" заложена осколочно-фугасная боевая часть весом примерно 30-50 кг.

Он отметил, что атака в ночь на 28 августа была одной из наибольших. Антирекордом было 740 средств воздушного нападения, сейчас – 629. Однако этой ночью россияне использовали больше ракет, чем тогда.