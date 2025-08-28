Россияне оснащают дроны-"имитаторы" взрывчаткой – Воздушные силы
Российские так называемые дроны-имитаторы уже давно оснащаются взрывчаткой, как и ударные дроны, однако в меньших объемах. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат.
Он напомнил об использовании россиянами дронов с реактивными двигателями – этой ночью они тоже были.
"Кроме реактивных "шахедов" и обычных "шахедов", конечно, запускают дроны-имитаторы. Мы их сейчас так называем, но, хочу сказать, что они уже давно тоже оснащают их взрывчатой частью. По несколько килограммов в "Герберах" и других наблюдалось не раз. Кроме камер, есть также взрывчатка", – отметил Игнат.
В "шахед" заложена осколочно-фугасная боевая часть весом примерно 30-50 кг.
Он отметил, что атака в ночь на 28 августа была одной из наибольших. Антирекордом было 740 средств воздушного нападения, сейчас – 629. Однако этой ночью россияне использовали больше ракет, чем тогда.
- В ночь на 28 августа Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами, в частности Киев. В столице последствия фиксируются в семи районах. Известно о 14 погибших, среди них трое детей. В Дарницком районе - прямое попадание в пятиэтажку, разрушен подъезд. Также повреждены здания представительства ЕС и British Council
- В Винницкой области была целенаправленная атака на парк поездов Интерсити+ и на критическую инфраструктуру, из-за чего десятки населенных пунктов остались без света. В Запорожье – ракетный удар по предприятию.
