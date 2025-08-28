Росіяни оснащують "дрони-імітатори" вибухівкою – Повітряні сили

Представник Повітряних сил наголосив, що так звані безпілотники-імітатори вже теж несуть небезпеку

Російські так звані дрони-імітатори вже давно оснащуються вибухівкою, як і ударні дрони, проте в менших об'ємах. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат.

Він нагадав про використання росіянами дронів з реактивними двигунами – цієї ночі вони теж були.

"Окрім реактивних "шахедів" і звичайних "шахедів", звісно, запускають дрони-імітатори. Ми їх зараз так називаємо, але, хочу сказати, що вони уже давно теж оснащують їх вибуховою частиною. По декілька кілограмів у "Герберах" та інших спостерігалися не раз. Окрім камер, є також вибухівка", – наголосив Ігнат.

ДОВІДКА Росіяни використовують дрони-імітатори, щоб розосередити українські сили протиповітряної оборони. Для масивних атак окупанти часто використовували



більше імітаторів, ніж ударних БпЛА. Проте під час атак, що призводили до особливо масштабних наслідків, окупанти використовували більше саме "шахедів". У "шахед" закладено осколково-фугасну бойову частину вагою приблизно 30-50 кг.

Він зазначив, що атака в ніч проти 28 серпня була однією з найбільших. Антирекордом було 740 засобів повітряного нападу, зараз – 629. Проте цієї ночі росіяни використали більше ракет, ніж тоді.