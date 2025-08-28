Росіяни оснащують "дрони-імітатори" вибухівкою – Повітряні сили
Російські так звані дрони-імітатори вже давно оснащуються вибухівкою, як і ударні дрони, проте в менших об'ємах. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат.
Він нагадав про використання росіянами дронів з реактивними двигунами – цієї ночі вони теж були.
"Окрім реактивних "шахедів" і звичайних "шахедів", звісно, запускають дрони-імітатори. Ми їх зараз так називаємо, але, хочу сказати, що вони уже давно теж оснащують їх вибуховою частиною. По декілька кілограмів у "Герберах" та інших спостерігалися не раз. Окрім камер, є також вибухівка", – наголосив Ігнат.
У "шахед" закладено осколково-фугасну бойову частину вагою приблизно 30-50 кг.
Він зазначив, що атака в ніч проти 28 серпня була однією з найбільших. Антирекордом було 740 засобів повітряного нападу, зараз – 629. Проте цієї ночі росіяни використали більше ракет, ніж тоді.
- У ніч проти 28 серпня Росія масовано атакувала Україну ракетами й дронами, зокрема Київ. У столиці наслідки фіксуються у семи районах, відомо про 14 загиблих, серед них троє дітей. У Дарницькому районі – пряме влучання в п'ятиповерхівку, зруйновано під'їзд. Також пошкоджено будівлі представництва ЄС та British Council
- У Вінницькій області була цілеспрямована атака на парк поїздів Інтерсіті+ і на критичну інфраструктуру, через що десятки населених пунктів залишились без світла. У Запоріжжі – ракетний удар по підприємству.
