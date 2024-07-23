Через політику Угорщини ЄС перемістив серпневу зустріч міністрів до Брюсселя – Боррель
Наступні заплановані на серпень зустрічі міністрів закордонних справ і оборони країн Європейського Союзу будуть перенесені з Будапешта до Брюсселя через політику угорського керівництва. Про це повідомив голова Європейського парламенту Жозеп Боррель, передає компанія CNN.
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Оскільки зараз Угорщина головує у Раді ЄС, неформальні зустрічі на рівні голів МЗС та Міноборони повинні були відбутися у Будапешті з 28 до 30 серпня.
Натомість тепер зустрічі будуть перенесені до Брюсселя, повідомив головний дипломат ЄС.
За його словами, Євросоюз проаналізував заяви та дії прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто.
"Я можу сказати, що всі країни-члени, за єдиним винятком, дуже критично поставилися до такої поведінки", – заявив Боррель.
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Зокрема, Орбан стверджував, що ЄС проводить "провоєнну" політику щодо України. Натомість Боррель відкинув ці звинувачення та нагадав: "Росія – це агресор, а Україна захищається, і ми підтримуємо Україну в захисті".
Минулого тижня віцепрезидентка Єврокомісії повідомляла, що в ЄС немає "жодної можливості" позбавити Угорщину головування у Раді ЄС, але блок буде бойкотувати політику Орбана.
Утім, позиція Орбана наразі незмінна: буде продовжувати свою так звану "миротворчу місію" щодо врегулювання війни в Україні, попри критику від ЄС.
- 2 липня, угорський прем'єр відвідав Київ і зустрівся із Зеленським: Орбан запропонував припинити вогонь для подальших переговорів.
- Але вже 5 липня Орбан поїхав до Москви до диктатора Путіна – після цього президент України відкинув можливість посередництва Угорщини. Високопосадовці ЄС відреагували: Угорщина не має повноважень взаємодіяти з Росією від імені блоку.
- 8 липня Орбан відвідав Китай – там він зустрівся з лідером країни. На думку Орбана, КНР є "ключовою силою у створенні умов для миру у російсько-українській війні". 12 липня він уже обговорював мир в Україні з кандидатом у президенти США Трампом.
- 16 липня 2024 року Bild писало, що Орбан надіслав президенту Європейської ради Шарлю Мішелю листа, в якому навів коротку оцінку його "миротворчої місії". Мішель своєю чергою заявив, що жодних дискусій про Україну не може відбуватися без України.
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