Через політику Угорщини ЄС перемістив серпневу зустріч міністрів до Брюсселя – Боррель

Голова євродипломатії каже, що майже всі країни-члени ЄС дуже критично ставляться до поведінки Орбана та Сійярто

Віктор Орбан (Фото: FRIEDEMANN VOGEL / EPA)

Наступні заплановані на серпень зустрічі міністрів закордонних справ і оборони країн Європейського Союзу будуть перенесені з Будапешта до Брюсселя через політику угорського керівництва. Про це повідомив голова Європейського парламенту Жозеп Боррель, передає компанія CNN.

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Оскільки зараз Угорщина головує у Раді ЄС, неформальні зустрічі на рівні голів МЗС та Міноборони повинні були відбутися у Будапешті з 28 до 30 серпня.

Натомість тепер зустрічі будуть перенесені до Брюсселя, повідомив головний дипломат ЄС.

За його словами, Євросоюз проаналізував заяви та дії прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто.

"Я можу сказати, що всі країни-члени, за єдиним винятком, дуже критично поставилися до такої поведінки", – заявив Боррель.

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Зокрема, Орбан стверджував, що ЄС проводить "провоєнну" політику щодо України. Натомість Боррель відкинув ці звинувачення та нагадав: "Росія – це агресор, а Україна захищається, і ми підтримуємо Україну в захисті".

Минулого тижня віцепрезидентка Єврокомісії повідомляла, що в ЄС немає "жодної можливості" позбавити Угорщину головування у Раді ЄС, але блок буде бойкотувати політику Орбана.

Утім, позиція Орбана наразі незмінна: буде продовжувати свою так звану "миротворчу місію" щодо врегулювання війни в Україні, попри критику від ЄС.

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