Из-за политики Венгрии ЕС переместил августовскую встречу министров в Брюссель – Боррель

Глава евродипломатии говорит, что почти все страны-члены ЕС очень критически относятся к поведению Орбана и Сийярто

Виктор Орбан (Фото: FRIEDEMANN VOGEL/EPA)

Следующие запланированные на август встречи министров иностранных дел и обороны стран Европейского Союза будут перенесены из Будапешта в Брюссель из-за политики венгерского руководства. Об этом сообщил глава Европейского парламента Жозеп Боррель, передает компания CNN.

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Поскольку в настоящее время Венгрия председательствует в Совете ЕС, неформальные встречи на уровне глав МИД и Минобороны должны были состояться в Будапеште с 28 по 30 августа.

Теперь же встречи будут перенесены в Брюссель, сообщил главный дипломат ЕС.

По его словам, Евросоюз проанализировал заявления и действия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

"Я могу сказать, что все страны-члены, за единственным исключением, очень критично отнеслись к такому поведению", – заявил Боррель.

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В частности, Орбан утверждал, что ЕС проводит "провоенную" политику в отношении Украины. Боррель отверг эти обвинения и напомнил: "Россия – это агрессор, а Украина защищается, и мы поддерживаем Украину в защите".

На прошлой неделе вице-президент Еврокомиссии сообщала, что у ЕС нет "никакой возможности" лишить Венгрию председательства в Совете ЕС, но блок будет бойкотировать политику Орбана.

Впрочем, позиция Орбана пока неизменна: будет продолжать свою так называемую "миротворческую миссию" по урегулированию войны в Украине, несмотря на критику от ЕС.

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