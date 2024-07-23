Из-за политики Венгрии ЕС переместил августовскую встречу министров в Брюссель – Боррель
Следующие запланированные на август встречи министров иностранных дел и обороны стран Европейского Союза будут перенесены из Будапешта в Брюссель из-за политики венгерского руководства. Об этом сообщил глава Европейского парламента Жозеп Боррель, передает компания CNN.
Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях
Поскольку в настоящее время Венгрия председательствует в Совете ЕС, неформальные встречи на уровне глав МИД и Минобороны должны были состояться в Будапеште с 28 по 30 августа.
Теперь же встречи будут перенесены в Брюссель, сообщил главный дипломат ЕС.
По его словам, Евросоюз проанализировал заявления и действия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.
"Я могу сказать, что все страны-члены, за единственным исключением, очень критично отнеслись к такому поведению", – заявил Боррель.
Читайте также: В Брюсселе за закрытыми дверями обсудят последствия "миротворческой миссии" Орбана
В частности, Орбан утверждал, что ЕС проводит "провоенную" политику в отношении Украины. Боррель отверг эти обвинения и напомнил: "Россия – это агрессор, а Украина защищается, и мы поддерживаем Украину в защите".
На прошлой неделе вице-президент Еврокомиссии сообщала, что у ЕС нет "никакой возможности" лишить Венгрию председательства в Совете ЕС, но блок будет бойкотировать политику Орбана.
Впрочем, позиция Орбана пока неизменна: будет продолжать свою так называемую "миротворческую миссию" по урегулированию войны в Украине, несмотря на критику от ЕС.
- 2 июля, венгерский премьер посетил Киев и встретился с Зеленским: Орбан предложил прекратить огонь для дальнейших переговоров.
- Но уже 5 июля Орбан поехал в Москву к диктатору Путину – после этого президент Украины отверг возможность посредничества Венгрии. Высокопоставленные чиновники ЕС отреагировали: Венгрия не имеет полномочий взаимодействовать с Россией от имени блока.
- 8 июля Орбан посетил Китай – там встретился с лидером страны. По мнению Орбана, КНР является ключевой силой в создании условий для мира в российско-украинской войне. 12 июля он уже обсуждал мир в Украине с кандидатом в президенты США Трампом.
- 16 июля 2024 года Bild писало, что Орбан направил президенту Европейского совета Шарлю Мишелю письмо, в котором привел краткую оценку его "миротворческой миссии". Мишель в свою очередь заявил, что никаких дискуссий об Украине не может происходить без Украины.
Читайте также: Венгрия сможет блокировать решения по Украине даже без права голоса в Совете ЕС – евродепутат