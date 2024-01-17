Дев'ять головних новин України та світу на 19:00 17 січня

Новий пакет допомоги від Німеччини, нічна ракетна та дронова атака, заяви Зеленського та Кулеби у Давосі, а також інші новини

Володимир Зеленський (Скриншот)

1. Макрон приїде до Києва: анонсував ще 40 ракет SCALP та підписання гарантій безпеки. Президент Франції Емманюель Макрон анонсував візит до Києва, підписання угоди про гарантії безпеки, а також надання Україні ще 40 далекобійних ракет SCALP та іншої військової допомоги (детальніше).

2. Одеса. Росія атакувала "шахедами", є руйнування багатоповерхівок, пожежі — фото та відео. Російські окупанти атакували Одесу дронами-камікадзе Shahed-136 в ніч проти 17 січня, є руйнування та постраждалі. Про це повідомили у Силах оборони півдня України (детальніше).

3. ЗСУ знищили 19 з 20 "шахедів", окупанти били з С-300 по Харкову – Повітряні сили. Українські захисники знищили 19 з 20 дронів-камікадзе типу Shahed-136/131, якими російські загарбники атакували у ніч проти 17 січня. Також окупанти вдарили по Україні двома ракетами С-300 (детальніше).

4. Шольц пообіцяв зброю для України на €7 млрд у 2024 році. Сказав: Німеччина допомагатиме. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна у 2024 році поставить Україні військові товари на суму €7 млрд (детальніше).

5. Прем'єр Словаччини підтримав Орбана у блокуванні 50 млрд євро допомоги для України. Виділення Україні 50 млрд євро протягом чотирьох років безпосередньо з бюджету Європейського Союзу є порушенням суверенітету блоку, заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Його позицію підтримав прем'єр Словаччини Роберт Фіцо, пише Reuters (детальніше).

6. У НАТО заявили, що спокійна епоха для світу закінчилася. Настали часи "непередбачуваності". Очільник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив про закінчення "спокійної та передбачуваної епохи" для Заходу, закликавши союзників готуватися до часів, коли будь-що, включно з новими війнами, може статися у будь-який момент (детальніше).

7. Безпілотники та боєприпаси до "Леопардів". Німеччина надала Україні новий пакет допомоги. Німецький уряд надав Україні новий пакет військової допомоги, який містить боєприпаси до танків Leopard 1, розвідувальні безпілотники та інше (детальніше).

8. Кулеба: Крайній термін допомоги Україні від США – кінець січня, далі це погано вплине на фронт. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на панельній дискусії у Давосі заявив, що крайній термін, коли американський Конгрес може схвалити додаткове фінансування для України, – це кінець січня. Далі, додав глава МЗС, це "сильно вплине на ситуацію на фронті" (детальніше).

9. Зеленський про затримку допомоги Україні: Це страшний експеримент, не радив би це робити. Президент Володимир Зеленський заявив у Давосі, що затягування з ухваленням військової допомоги Україні – це "страшний експеримент", який може призвести до погіршення ситуації не тільки для українців, а й для західних країн (детальніше).

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