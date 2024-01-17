Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 17 января

Новый пакет помощи от Германии, ночная ракетная и дроновая атака, заявления Зеленского и Кулебы в Давосе, а также другие новости

Владимир Зеленский (Скриншот)

1. Макрон приедет в Киев: анонсировал еще 40 ракет SCALP и подписание гарантий безопасности. Президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал визит в Киев, подписание соглашения о гарантиях безопасности, а также предоставление Украине еще 40 дальнобойных ракет SCALP и другой военной помощи (подробнее).

2. Одесса. Россия атаковала "шахедами", есть разрушение многоэтажек, пожары – фото и видео. Российские оккупанты атаковали Одессу дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 17 января, есть разрушения и пострадавшие. Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины (подробнее).

3. ВСУ уничтожили 19 из 20 "шахедов", оккупанты били из С-300 по Харькову – Воздушные силы. Украинские защитники уничтожили 19 из 20 дронов-камикадзе типа Shahed-136/131, которыми российские захватчики атаковали ночью 17 января. Также оккупанты ударили по Украине двумя ракетами С-300 (подробнее).

4. Шольц пообещал оружие для Украины на €7 млрд в 2024 году. Сказал: Германия будет помогать. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна в 2024 году поставит Украине военные товары на сумму €7 млрд (подробнее).

5. Премьер Словакии поддержал Орбана в блокировании 50 млрд евро помощи для Украины. Выделение Украине 50 млрд евро в течение четырех лет непосредственно из бюджета Европейского Союза – нарушение суверенитета блока, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его позицию поддержал премьер Словакии Роберт Фицо, пишет Reuters (подробнее).

6. В НАТО заявили, что спокойная эпоха для мира закончилась. Наступило время "непредсказуемости". Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил об окончании "спокойной и предсказуемой эпохи" для Запада, призвав союзников готовиться к временам, когда что угодно, в том числе новые войны, может произойти в любой момент (подробнее).

7. Беспилотники и боеприпасы к "Леопардам". Германия предоставила Украине новый пакет помощи. Немецкое правительство предоставило Украине новый пакет военной помощи, содержащий боеприпасы к танкам Leopard 1, разведывательные беспилотники и прочее (подробнее).

8. Кулеба: Крайний срок помощи Украине от США – конец января, дальше это плохо повлияет на фронт. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время панельной дискуссии в Давосе заявил, что крайний срок, когда американский Конгресс может одобрить дополнительное финансирование для Украины, – это конец января. Далее, добавил глава МИД, это "сильно повлияет на ситуацию на фронте" (подробнее).

9. Зеленский о задержке помощи Украине: Это страшный эксперимент, не советовал бы это делать. Президент Владимир Зеленский заявил в Давосе, что затягивание с принятием военной помощи Украине – это "страшный эксперимент", который может привести к ухудшению ситуации не только для украинцев, но и для западных стран (подробнее).

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