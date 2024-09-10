"Екстремісти перемагають". Як вибори у Німеччині вплинуть на Україну – німецький експерт

Як поразка урядової коаліції в Тюрингії й Саксонії вплине на дискурс у Берліні щодо допомоги Україні

Лідер ХДС Фрідріх Мерц може стати наступним канцлером ФРН (Фото: EPA-EFE/CLEMENS BILAN)

Перемога ультраправих і лівих на місцевих виборах у Німеччині – катастрофа для урядової коаліції з соціал-демократів, зелених і лібералів й особисто для канцлера Олафа Шольца, каже в коментарі до матеріалу LIGA.net засновник Brussels Freedom Hub, аналітик Роланд Фройденштейн. Це вплине і на Україну: Альтернатива для Німеччини та Союз Сари Вагенкнехт вимагають обмежити допомогу.

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Екстремісти перемагають у багатьох країнах Євросоюзу, бо настрої проти еліт посилилися після пандемії COVID, соціально-економічної кризи, яка відчутна в багатьох державах, міграційних проблем, впливу соціальних медіа з їхньою викривленою інформацією та "бульбашками думок", переконаний Фройдштейн.

Центристським партіям доведеться досягати економічного зростання й контролю за імміграцією, щоб виправити ситуацію, вважає він.

"Розвал коаліції в Берліні на цьому етапі малоймовірний. Він означав би величезні втрати для всіх трьох партій на позачергових виборах. Тому, ймовірно, уряд проіснує до запланованих виборів у ФРН 28 вересня 2025 року", – каже Фройденштейн.

Ще один малоймовірний варіант, на думку аналітика, – що ліберали й зелені покинуть Шольца, щоб стати молодшими партнерами лідера ХДС Фрідріха Мерца. Але у 2025 році Мерц має шанси стати німецьким канцлером, і для України це на краще.

Вибори не відразу, але можуть дещо змінити рівень військової підтримки Берліном Києва, вважає Фройденштейн.

"У 2024-му вже були проблеми зі збереженням військової допомоги від ФРН. Ці вибори нічого прямо не змінюють, бо німецькі землі не мають права голосу в зовнішній політиці. Але негативно вплинуть на публічний дискурс. Успіх правих і лівих популістів та націоналістів є щонайменше атмосферним успіхом для Путіна", – каже Фройдштейн.

Довідка АдН у Тюрингії отримала 32,8% (32 місця), ХДС – 23,6% (23 місця), ССВ – 15,8% (15 місць), Ліві – 13,1% (12 місць), СДП – 6,1% (6 місць). Явка склала – 73,6%. Для коаліції треба 45 мандатів. АдН у Тюрингії отримала 32,8% (32 місця), ХДС – 23,6% (23 місця), ССВ – 15,8% (15 місць), Ліві – 13,1% (12 місць), СДП – 6,1% (6 місць). Явка склала – 73,6%. Для коаліції треба 45 мандатів.

У сусідній Саксонії у ХДС 31,9% голосів (41 крісло), у АдН – 30,6% (40 мандатів), у ССВ – 11,8% (15 місць), СДП – 7,3% (10 мандатів), у Зелених – 5,1% (7 мандатів), у Лівої партії – 4,5% (6 мандатів). Явка – 74,4%. Для коаліції треба 61 мандат, передає DW