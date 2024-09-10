"Екстремісти перемагають". Як вибори у Німеччині вплинуть на Україну – німецький експерт
Перемога ультраправих і лівих на місцевих виборах у Німеччині – катастрофа для урядової коаліції з соціал-демократів, зелених і лібералів й особисто для канцлера Олафа Шольца, каже в коментарі до матеріалу LIGA.net засновник Brussels Freedom Hub, аналітик Роланд Фройденштейн. Це вплине і на Україну: Альтернатива для Німеччини та Союз Сари Вагенкнехт вимагають обмежити допомогу.
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Екстремісти перемагають у багатьох країнах Євросоюзу, бо настрої проти еліт посилилися після пандемії COVID, соціально-економічної кризи, яка відчутна в багатьох державах, міграційних проблем, впливу соціальних медіа з їхньою викривленою інформацією та "бульбашками думок", переконаний Фройдштейн.
Центристським партіям доведеться досягати економічного зростання й контролю за імміграцією, щоб виправити ситуацію, вважає він.
"Розвал коаліції в Берліні на цьому етапі малоймовірний. Він означав би величезні втрати для всіх трьох партій на позачергових виборах. Тому, ймовірно, уряд проіснує до запланованих виборів у ФРН 28 вересня 2025 року", – каже Фройденштейн.
Ще один малоймовірний варіант, на думку аналітика, – що ліберали й зелені покинуть Шольца, щоб стати молодшими партнерами лідера ХДС Фрідріха Мерца. Але у 2025 році Мерц має шанси стати німецьким канцлером, і для України це на краще.
Вибори не відразу, але можуть дещо змінити рівень військової підтримки Берліном Києва, вважає Фройденштейн.
"У 2024-му вже були проблеми зі збереженням військової допомоги від ФРН. Ці вибори нічого прямо не змінюють, бо німецькі землі не мають права голосу в зовнішній політиці. Але негативно вплинуть на публічний дискурс. Успіх правих і лівих популістів та націоналістів є щонайменше атмосферним успіхом для Путіна", – каже Фройдштейн.
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