"Экстремисты побеждают". Как выборы в Германии повлияют на Украину – немецкий эксперт

Как поражение правительственной коалиции в Тюрингии и Саксонии повлияет на дискурс в Берлине о помощи Украине

Лидер ХДС Фридрих Мерц может стать следующим канцлером ФРГ (Фото: EPA-EFE/CLEMENS BILAN)

Победа ультраправых и левых на местных выборах в Германии – катастрофа для правительственной коалиции социал-демократов, зеленых, либералов и лично для канцлера Олафа Шольца, говорит в комментарии к материалу LIGA.net основатель Brussels Freedom Hub, аналитик Роланд Фройденшт. Это отразится и на Украине: Альтернатива для Германии и Союз Сары Вагенкнехт требуют ограничить помощь.

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Экстремисты побеждают во многих странах Евросоюза, потому что настроения против элит усилились после пандемии COVID, социально-экономического кризиса, ощутимого во многих государствах, миграционных проблем, влияния социальных медиа с их искаженной информацией и "пузырями мнений", убежден Фройдштейн.

Центристским партиям придется добиваться экономического роста и контроля за иммиграцией, чтобы исправить ситуацию, считает он.

"Развал коалиции в Берлине на этом этапе маловероятный. Он означал бы большие потери для всех трех партий на внеочередных выборах. Поэтому, вероятно, правительство просуществует до запланированных выборов в ФРГ 28 сентября 2025-го", – говорит Фройденштейн.

Еще один маловероятный вариант, по мнению аналитика, – что либералы и зеленые покинут Шольца, чтобы стать младшими партнерами лидера ХДС Фридриха Мерца. Но в 2025 году у Мерца есть шансы стать немецким канцлером, и для Украины это к лучшему.

Выборы не сразу, но могут изменить уровень военной поддержки Берлином. Киева, считает Фрейденштейн.

"В 2024-м уже были проблемы с сохранением военной помощи от ФРГ. Эти выборы ничего прямо не меняют, потому что германские земли не имеют права голоса во внешней политике. Но негативно повлияют на публичный дискурс. Успех правых и левых популистов и националистов является, по меньшей мере, атмосферным успехом для Путина", – говорит Фрейдштейн.

Справка АдГ в Тюрингии получила 32,8% (32 места), ХДС – 23,6% (23 места), ССВ – 15,8% (15 мест), Левые – 13,1% (12 мест), СДП – 6,1% (6 мест). Явка составила – 73,6%. Для коалиции нужно 45 мандатов. АдГ в Тюрингии получила 32,8% (32 места), ХДС – 23,6% (23 места), ССВ – 15,8% (15 мест), Левые – 13,1% (12 мест), СДП – 6,1% (6 мест). Явка составила – 73,6%. Для коалиции нужно 45 мандатов.

В соседней Саксонии у ХДС 31,9% голосов (41 кресло), у АдГ – 30,6% (40 мандатов), в ССВ – 11,8% (15 мест), СДП – 7,3% (10 мандатов), у Зеленых – 5,1% (7 мандатов), у Левой партии – 4,5% (6 мандатов). Явка – 74,4%. Для коалиции нужен 61 мандат, передает DW