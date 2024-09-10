"Экстремисты побеждают". Как выборы в Германии повлияют на Украину – немецкий эксперт
Победа ультраправых и левых на местных выборах в Германии – катастрофа для правительственной коалиции социал-демократов, зеленых, либералов и лично для канцлера Олафа Шольца, говорит в комментарии к материалу LIGA.net основатель Brussels Freedom Hub, аналитик Роланд Фройденшт. Это отразится и на Украине: Альтернатива для Германии и Союз Сары Вагенкнехт требуют ограничить помощь.
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Экстремисты побеждают во многих странах Евросоюза, потому что настроения против элит усилились после пандемии COVID, социально-экономического кризиса, ощутимого во многих государствах, миграционных проблем, влияния социальных медиа с их искаженной информацией и "пузырями мнений", убежден Фройдштейн.
Центристским партиям придется добиваться экономического роста и контроля за иммиграцией, чтобы исправить ситуацию, считает он.
"Развал коалиции в Берлине на этом этапе маловероятный. Он означал бы большие потери для всех трех партий на внеочередных выборах. Поэтому, вероятно, правительство просуществует до запланированных выборов в ФРГ 28 сентября 2025-го", – говорит Фройденштейн.
Еще один маловероятный вариант, по мнению аналитика, – что либералы и зеленые покинут Шольца, чтобы стать младшими партнерами лидера ХДС Фридриха Мерца. Но в 2025 году у Мерца есть шансы стать немецким канцлером, и для Украины это к лучшему.
Выборы не сразу, но могут изменить уровень военной поддержки Берлином. Киева, считает Фрейденштейн.
"В 2024-м уже были проблемы с сохранением военной помощи от ФРГ. Эти выборы ничего прямо не меняют, потому что германские земли не имеют права голоса во внешней политике. Но негативно повлияют на публичный дискурс. Успех правых и левых популистов и националистов является, по меньшей мере, атмосферным успехом для Путина", – говорит Фрейдштейн.
- ВСУ получат от партнеров партию танков Leopard 1A5. Об этом на заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" сообщил министр обороны Германии Борис Писториус, передает издание Welt.
- Канцлер Германии Олаф Шольц отрицал прекращение военной помощи Украине. Позиция Берлина в этом вопросе непреклонна, заявил канцлер в интервью каналу Sat.1.