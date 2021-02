Макрон освоил русский язык в поддержку Навального. Присоединились Меркель и Джонсон

Европейские лидеры осудили вынесение в России приговора оппозиционеру Алексею Навальному. В Twitter его освобождения потребовали премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Австрии Себастьян Курц.

Джонсон назвал решение Навального вернуться в Россию смелым и самоотверженным поступком, а вчерашний приговор ему – трусостью и не соответствующим стандартам правосудия. "Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден", – потребовал Джонсон.

Alexey @Navalny's decision to return to Russia after being poisoned was a truly brave and selfless act. In contrast, today's ruling was pure cowardice and fails to meet the most basic standards of justice. Alexey Navalny must be released immediately.