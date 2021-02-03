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Макрон освоил русский язык в поддержку Навального. Присоединились Меркель и Джонсон

03.02.2021, 06:43
Макрон освоил русский язык в поддержку Навального. Присоединились Меркель и Джонсон - Фото
Алексей Навальный (Фото: Сергей Ильницкий/ЕРА)

Европейские лидеры осудили вынесение в России приговора оппозиционеру Алексею Навальному. В Twitter его освобождения потребовали премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Австрии Себастьян Курц.

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Джонсон назвал решение Навального вернуться в Россию смелым и самоотверженным поступком, а вчерашний приговор ему – трусостью и не соответствующим стандартам правосудия. "Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден", – потребовал Джонсон.

Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт опубликовал слова Меркель: "Приговор Алексею Навальному далек от верховенства закона. Навальный должен быть немедленно освобожден. Насилие против мирных демонстрантов должно прекратиться".

Макрон назвал приговор Навальному недопустимым и призвал к немедленному освобождению оппозиционера. Президент Франции подчеркнул, что политические разногласия ни при каких обстоятельствах не являются преступлением, а соблюдение прав человека и демократических свобод не могут быть предметом обсуждения.

Курц заявил, что осуждение Навального недопустимо, и потребовал его немедленного освобождения и прекращения насилия против мирных демонстрантов. Он призвал гарантировать верховенство закона и свободу высказываний.

Денис Юдин
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