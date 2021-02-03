Макрон освоил русский язык в поддержку Навального. Присоединились Меркель и Джонсон
Европейские лидеры осудили вынесение в России приговора оппозиционеру Алексею Навальному. В Twitter его освобождения потребовали премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Австрии Себастьян Курц.
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Джонсон назвал решение Навального вернуться в Россию смелым и самоотверженным поступком, а вчерашний приговор ему – трусостью и не соответствующим стандартам правосудия. "Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден", – потребовал Джонсон.
Alexey @Navalny's decision to return to Russia after being poisoned was a truly brave and selfless act. In contrast, today's ruling was pure cowardice and fails to meet the most basic standards of justice. Alexey Navalny must be released immediately.— Boris Johnson (@BorisJohnson) February 2, 2021
Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт опубликовал слова Меркель: "Приговор Алексею Навальному далек от верховенства закона. Навальный должен быть немедленно освобожден. Насилие против мирных демонстрантов должно прекратиться".
Kanzlerin #Merkel: "Das Urteil gegen Alexey #Nawalny ist fernab jeder Rechtsstaatlichkeit. @Navalny muss sofort freigelassen werden. Die Gewalt gegen friedliche Demonstranten muss aufhören."— Steffen Seibert (@RegSprecher) February 2, 2021
Макрон назвал приговор Навальному недопустимым и призвал к немедленному освобождению оппозиционера. Президент Франции подчеркнул, что политические разногласия ни при каких обстоятельствах не являются преступлением, а соблюдение прав человека и демократических свобод не могут быть предметом обсуждения.
Приговор Алексею @Navalny недопустим. Политические разногласия ни при каких обстоятельствах не являются преступлением. Мы призываем к его немедленному освобождению. Соблюдение прав Человека, так же, как и демократических свобод, не могут быть предметом обсуждения.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 2, 2021
Курц заявил, что осуждение Навального недопустимо, и потребовал его немедленного освобождения и прекращения насилия против мирных демонстрантов. Он призвал гарантировать верховенство закона и свободу высказываний.
Die heutige Verurteilung von Alexei @navalny in #Moskau ist inakzeptabel. Ich fordere seine sofortige Freilassung sowie ein Ende der Gewalt gegen friedliche Demonstranten. Rechtsstaatlichkeit und das Recht auf freie Meinungsäußerung müssen gewährleistet werden.— Sebastian Kurz (@sebastiankurz) February 2, 2021
- Утром 20 августа 2020 года Навальному стало плохо на борту самолета. Борт экстренно приземлился в Омске, политика госпитализировали, российские медики отрицали, что это отравление. Навального перевезли в немецкую клинику, врачи которой позже заявили, что Навальный был отравлен ядом из группы "Новичок".
- 14 декабря было опубликовано расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel. В нем говорилось, что Навального отравили восемь сотрудников ФСБ, которые систематично сопровождали его во время поездок.
- 17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию. Его задержали по "делу Ив Роше", а позже арестовали на 30 суток.
- 19 января Навальный выпустил расследование о дворце президента РФ Владимира Путина стоимостью около $3,5 млрд.
- 23 января в российских города прошли массовые протесты в поддержку политика, было задержано не менее 3500 человек, 31 января протесты повторились, полиция массово задерживала людей, применяя дубинки и шокеры.
- 2 февраля Московский городской суд заменил условный срок Навального на реальный. Политика приговорили к 3,5 годам в колонии общего режима, из которых он будет отбывать 2 года и 8 месяцев.
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