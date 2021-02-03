Макрон освоил русский язык в поддержку Навального. Присоединились Меркель и Джонсон

Европейские лидеры осудили вынесение в России приговора оппозиционеру Алексею Навальному. В Twitter его освобождения потребовали премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Австрии Себастьян Курц.

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Джонсон назвал решение Навального вернуться в Россию смелым и самоотверженным поступком, а вчерашний приговор ему – трусостью и не соответствующим стандартам правосудия. "Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден", – потребовал Джонсон.

Alexey @Navalny's decision to return to Russia after being poisoned was a truly brave and selfless act. In contrast, today's ruling was pure cowardice and fails to meet the most basic standards of justice. Alexey Navalny must be released immediately. — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 2, 2021

Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт опубликовал слова Меркель: "Приговор Алексею Навальному далек от верховенства закона. Навальный должен быть немедленно освобожден. Насилие против мирных демонстрантов должно прекратиться".

Kanzlerin #Merkel: "Das Urteil gegen Alexey #Nawalny ist fernab jeder Rechtsstaatlichkeit. @Navalny muss sofort freigelassen werden. Die Gewalt gegen friedliche Demonstranten muss aufhören." — Steffen Seibert (@RegSprecher) February 2, 2021

Макрон назвал приговор Навальному недопустимым и призвал к немедленному освобождению оппозиционера. Президент Франции подчеркнул, что политические разногласия ни при каких обстоятельствах не являются преступлением, а соблюдение прав человека и демократических свобод не могут быть предметом обсуждения.

Приговор Алексею @Navalny недопустим. Политические разногласия ни при каких обстоятельствах не являются преступлением. Мы призываем к его немедленному освобождению. Соблюдение прав Человека, так же, как и демократических свобод, не могут быть предметом обсуждения. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 2, 2021

Курц заявил, что осуждение Навального недопустимо, и потребовал его немедленного освобождения и прекращения насилия против мирных демонстрантов. Он призвал гарантировать верховенство закона и свободу высказываний.

Die heutige Verurteilung von Alexei @navalny in #Moskau ist inakzeptabel. Ich fordere seine sofortige Freilassung sowie ein Ende der Gewalt gegen friedliche Demonstranten. Rechtsstaatlichkeit und das Recht auf freie Meinungsäußerung müssen gewährleistet werden. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) February 2, 2021

Денис Юдин

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