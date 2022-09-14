Эрдоган: Отношение Армении к Азербайджану будет иметь последствия

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отношение Армении к Азербайджану неприемлемо и будет иметь последствия. Об этом он сказал на митинге в турецкой столице Анкаре, сообщает Reuters.

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Эрдоган обвинил Армению в нарушении соглашения, достигнутого в результате конфликта 2020 года.

"Мы надеемся, что Армения как можно скорее вернется с этого неправильного пути и направит свое время и энергию на укрепление мира. Такое отношение, безусловно, повлечет за собой последствия для армянской стороны, которая не только не выполняет условия подписанного соглашения, но и постоянно проявляет агрессивный настрой", – сказал президент Турции.

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Вадим Ребрина

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