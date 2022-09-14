Эрдоган: Отношение Армении к Азербайджану будет иметь последствия
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отношение Армении к Азербайджану неприемлемо и будет иметь последствия. Об этом он сказал на митинге в турецкой столице Анкаре, сообщает Reuters.
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Эрдоган обвинил Армению в нарушении соглашения, достигнутого в результате конфликта 2020 года.
"Мы надеемся, что Армения как можно скорее вернется с этого неправильного пути и направит свое время и энергию на укрепление мира. Такое отношение, безусловно, повлечет за собой последствия для армянской стороны, которая не только не выполняет условия подписанного соглашения, но и постоянно проявляет агрессивный настрой", – сказал президент Турции.
- 27 сентября 2020-го в Нагорном Карабахе начались самые масштабные с 1994-го бои с активным применением Азербайджаном дронов. 8 ноября 2020-го Азербайджан взял город Шуша.
- В ночь на 10 ноября 2020-го Пашинян сообщил о прекращении войны: Ереван пошел на уступки. Россия ввела войска в Лачинский коридор между Арменией и Нагорным Карабахом.
- 26 августа 2022 года армия Азербайджана вошла в Лачин, который почти 30 лет контролировала Армения, а с декабря 2020-го был под контролем российских военных.
- 13 сентября между Арменией и Азербайджаном произошло новое обострение конфликта. Пашинян позвонил российскому диктатору Владимиру Путину, главе Госдепа США Энтони Блинкену и президенту Франции Эмманюэлю Макрону.
- Ереван обратился за военной помощью к российскому военному блоку ОДКБ.
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