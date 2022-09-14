UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Эрдоган: Отношение Армении к Азербайджану будет иметь последствия

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2022, 20:07
Эрдоган: Отношение Армении к Азербайджану будет иметь последствия - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган, Фото: EPA

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отношение Армении к Азербайджану неприемлемо и будет иметь последствия. Об этом он сказал на митинге в турецкой столице Анкаре, сообщает Reuters.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Эрдоган обвинил Армению в нарушении соглашения, достигнутого в результате конфликта 2020 года.

"Мы надеемся, что Армения как можно скорее вернется с этого неправильного пути и направит свое время и энергию на укрепление мира. Такое отношение, безусловно, повлечет за собой последствия для армянской стороны, которая не только не выполняет условия подписанного соглашения, но и постоянно проявляет агрессивный настрой", – сказал президент Турции.

Читайте также: РФ может использовать Армению и Азербайджан для отвлечения внимания от Украины – Блинкен

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
армения Азербайджан реджеп тайип эрдоган
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 