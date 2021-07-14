Германия обвинила Россию и Китай в политизации поставок вакцин от коронавируса
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас обвинил Китай и Россию в политизации вакцин от коронавируса. КНР и РФ, по его словам, выдвигают "четкие политические требования" к странам при поставке вакцин, передает Associated Press.
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Во время визита на производство вакцины Pfizer в США 13 июля Маас сказал, что Россия и Китай, поставляя свои вакцины в разные страны, преследовали при этом и политические цели.
Глава МИД Германии заявил о необходимости пресечь подобные действия. Для этого, по его словам, "не нужно просто критиковать" – следует обеспечить пострадавшим странам альтернативу в виде других COVID-вакцин.
В таком случае, по словам Мааса, россияне и китайцы не смогут продолжать вести свою "сложную вакцинную дипломатию", направленную не на спасение жизней людей в первую очередь, а на увеличение влияния своих стран.
Конкретных примеров такого влияния Маас не привел, но информагентство AP напомнило, что Китай вынудил Украину отказаться от поддержки призыва в ООН к более тщательному изучению прав человека в китайском регионе Синьцзян, угрожая отказать в поставках вакцины. Речь шла о расследовании жестокого обращения со стороны Китая к мусульманским уйгурам.
- Украина подписала контракты на поставку 5,3 млн доз китайской вакцины CoronaVac через агентство Crown Agency и 1,9 млн – через Медзакупки.
- 13 апреля 2021 года в Украине начали прививать вакциной CoronaVac, а 9 мая доставили третью партию на 500 000 доз. 26 мая прибыла еще одна партия препарата в 500 000 доз.
- 12 июля в ОП сообщили о доставке еще 500 000 доз вакцины CoronaVac в Украину. Ожидается еще 1,23 млн доз.
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