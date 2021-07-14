UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Германия обвинила Россию и Китай в политизации поставок вакцин от коронавируса

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2021, 12:05
Германия обвинила Россию и Китай в политизации поставок вакцин от коронавируса - Фото
Хайко Маас (Фото: пресс-служба Кабмина)

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас обвинил Китай и Россию в политизации вакцин от коронавируса. КНР и РФ, по его словам, выдвигают "четкие политические требования" к странам при поставке вакцин, передает Associated Press.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Во время визита на производство вакцины Pfizer в США 13 июля Маас сказал, что Россия и Китай, поставляя свои вакцины в разные страны, преследовали при этом и политические цели.

Глава МИД Германии заявил о необходимости пресечь подобные действия. Для этого, по его словам, "не нужно просто критиковать" – следует обеспечить пострадавшим странам альтернативу в виде других COVID-вакцин.

В таком случае, по словам Мааса, россияне и китайцы не смогут продолжать вести свою "сложную вакцинную дипломатию", направленную не на спасение жизней людей в первую очередь, а на увеличение влияния своих стран.

Конкретных примеров такого влияния Маас не привел, но информагентство AP напомнило, что Китай вынудил Украину отказаться от поддержки призыва в ООН к более тщательному изучению прав человека в китайском регионе Синьцзян, угрожая отказать в поставках вакцины. Речь шла о расследовании жестокого обращения со стороны Китая к мусульманским уйгурам.

СПРАВКА. Существует множество информации из заслуживающих доверия источников о преследовании китайскими властями граждан КНР из числа мусульман-уйгуров. Речь идет о так называемых лагерях перевоспитания, куда отправляют уйгуров, проявляющих интерес к исламу. Правительство Китая обвиняют в проведении принудительной стерилизации уйгурских женщин и разлучении детей с их семьями. При этом власти тщательно скрывают эту информацию, но говорят, что якобы борются с терроризмом среди уйгуров. В марте 2021 года ЕС ввел санкции против четырех китайских чиновников за нарушения прав уйгурского меньшинства.

Читайте также: Эрдоган – лидеру КНР: Уйгуры должны быть равноправными гражданами Китая

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Хайко Маас вакцина коронавирус COVID-19
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 