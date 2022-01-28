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Латвия планирует направить военных в Украину

Цей матеріал також доступний українською
28.01.2022, 15:26
Латвия планирует направить военных в Украину - Фото
Бойцы армии Латвии (фото — Ēriks Kukutis, Aizsardzības ministrija)

Латвия планирует отправить военнослужащих в Украину. Об этом со ссылкой на информацию агентства Leta пишет местный ресурс Delfi.

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Уточняется, что латвийское Минобороны направило на согласование в Минфин, Минюст и МИД страны проект сейма об отправке военных Национальных вооруженных сил на учебную операцию Unifier в Украину. Контингент из Латвии, по плану, пробудет в Украине до окончания этой канадской инструкторской миссии.

Не сообщается, сколько военнослужащих планируется отправить в Украину и где они будут расквартированы. Инструкторы Unifier обучают украинских военных на базе Международного центра миротворчества и безопасности в селе Старичи Львовской области.

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Официальный представитель Минобороны Латвии Каспарс Галкинс подтвердил, что Рига хочет внести свой вклад в укрепление обороноспособности Украины.

Ранее Канада заявила о продлении миссии Unifier еще на три года и наращивании ее масштабов. Официально в Украине будет около 260 канадских армейских инструкторов.

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Евгений Пилипенко
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