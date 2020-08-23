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Министр обороны Беларуси: Действия наших силовиков могут быть представлены как геноцид

23.08.2020, 10:23
Министр обороны Беларуси: Действия наших силовиков могут быть представлены как геноцид - Фото
Протесты в Беларуси (Фото: TUT.by)

Глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что действия их правоохранителей могут представить как геноцид и использовать для "смены курса страны"

Действия беларуских правоохранителей против участников акций протеста "могут быть представлены как геноцид собственного народа" в качестве предлога для смены политического курса страны. Об этом заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин на совещании с участием президента РБ Александра Лукашенко, сообщает Интерфакс.

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"Действия силового блока РБ по стабилизации обстановки могут быть представлены как геноцид собственного народа и использованы в качестве предлога для смены политического курса РБ силовым путем", - заявил Хренин, уточнив, что якобы "именно для недопущения подобных сценариев развития обстановки Беларусью предусмотрено действие сил немедленного реагирования и быстрого развертывания".

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Ранее Лукашенко заявлял о якобы "серьезном шевелении войск НАТО" около границы с Беларусью и приведении войск РБ в полную боевую готовность в связи с этим. В НАТО ответили Лукашенко, заявив, что его предположения безосновательны: "НАТО не представляет угрозы для Беларуси или любой другой страны и не наращивает войска в регионе. Наша позиция строго оборонительная".

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Владислав Сердюк
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