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На Трампа "наябедничал" агент ЦРУ, работавший в Белом доме – NYT

На Трампа "наябедничал" агент ЦРУ, работавший в Белом доме – NYT - Фото
Белый дом (фото — pixabay.com)
27.09.2019, 09:57

Адвокат информатора настаивает: их клиент имеет право на анонимность

Информатор из разведсообщества США, который подал жалобу на президента Дональда Трампа, является сотрудником Центрального разведывательного управления (ЦРУ), который работал в Белом Доме. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, которые лично знакомы с информатором.

По данным издания, спецагент уже закончил работу в Белом доме и вернулся к обязательствам в управлении.

Адвокаты осведомителя отказались подтвердить, что он работает на ЦРУ, и заявили, что публикация информации о нем моежт быть опасной.

"Любое решение сообщать о любой предполагаемой информации, которая может идентифицировать информатора, является безрассудным, поскольку может нанести ему вред. Информатор имеет право на анонимность", - подчеркнул Эндрю Бакай, ведущий адвокат информатора.


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