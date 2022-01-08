Назарбаев остается в Казахстане и поддерживает Токаева – пресс-секретарь
Пресс-секретарь первого президента Казахстана Айдос Укибай утверждает, что его начальник Нурсултан Назрбаев остается в Казахстане и поддерживает контакт с нынешним главой государства Касымом-Жомартом Токаевым. Об этом Укибай сообщил в Twitter.
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По его словам, Назарбаев находится в Нур-Султане, проводит ряд встреч и находится на прямой связи с Токаевым.
Укибай утверждает, что Назарбаев провел несколько переговоров с главами "дружественных стран". По его словам, первый президент Казахстана призывает сплотиться вокруг Токаева.
Укибай не уточнил, с какими именно лидерами якобы говорил Назарбаев. Также пока не было сообщений о переговорах с ним от других стран. Назарбаев ни разу не появлялся на публике с начала кризиса в Казахстане.
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- 2 января 2022 года в Казахстане начались протесты. Демонстранты требовали снизить цены на сжиженный газ, но потом требования стали политическими: отставка правительства и уход из политики Назарбаева.
- В стране начались задержания активистов и столкновения с полицией. Токаев отправил правительство в отставку и сместил Назарбаева в должности главы Совбеза Казахстана, но протесты продолжились и усилились.
- Токаев обратился за "помощью" по ОДКБ. Россия начала перебрасывать десантников. У Токаева уверяют, что ОДКБ якобы не участвует в боевых операциях. Уже есть официальные сообщения МВД о десятках убитых и раненых протестующих.
- 7 января Токаев поблагодарил президента РФ Владимира Путина за "оперативную реакцию" и заявил, что дал армии приказ стрелять на поражение без предупреждения.
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