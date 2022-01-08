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Назарбаев остается в Казахстане и поддерживает Токаева – пресс-секретарь

Цей матеріал також доступний українською
08.01.2022, 09:54
Назарбаев остается в Казахстане и поддерживает Токаева – пресс-секретарь - Фото
Нурсултан Назарбаев (фото - ЕРА)

Пресс-секретарь первого президента Казахстана Айдос Укибай утверждает, что его начальник Нурсултан Назрбаев остается в Казахстане и поддерживает контакт с нынешним главой государства Касымом-Жомартом Токаевым. Об этом Укибай сообщил в Twitter.

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По его словам, Назарбаев находится в Нур-Султане, проводит ряд встреч и находится на прямой связи с Токаевым.

Укибай утверждает, что Назарбаев провел несколько переговоров с главами "дружественных стран". По его словам, первый президент Казахстана призывает сплотиться вокруг Токаева.

Укибай не уточнил, с какими именно лидерами якобы говорил Назарбаев. Также пока не было сообщений о переговорах с ним от других стран. Назарбаев ни разу не появлялся на публике с начала кризиса в Казахстане.

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Назарбаев остается в Казахстане и поддерживает Токаева – пресс-секретарь

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Марк Сировой
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Касым-Жомарт Токаев Нурсултан Назарбаев казахстан Нур-султан протесты айдос укибай
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