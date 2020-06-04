Протесты в США. Экс-министр обороны: Трамп целенаправленно разъединяет общество

Бывший министр обороны США Джеймс Мэттис считает, что президент страны Дональд Трамп "первый глава государства, который не пытается объединить нацию". Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.
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Мэттис считает, что Трамп злоупотребляет властью, подавляя протесты, которые вспыхнули в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского.
"Дональд Трамп - первый президент на моей памяти, который не пытается объединить нацию. Он даже не делает вид, что пытается. Наоборот, он пытается нас разъединить. Сейчас мы наблюдаем последствия его целенаправленных усилий в этой области в последние три года", - заявил экс-министр.
В ответ Трамп назвал Мэттиса "переоцененным генералом" и заявил, что отставка Мэттиса в 2018 году не была добровольной, а он был уволен.
- 25 мая 2020-го в Миннеаполисе вспыхнули протесты: людей возмутила смерть 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией. На получившем широкую огласку видео белый полицейский сдавливает коленом шею лежащего на земле афроамериканца, он продолжает это делать даже после того, как мужчина говорит, что ему трудно дышать.
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В ночь с 28 на 29 года протесты переросли в погромы.
- Арестованы до 2000 человек десятках городов, где местные власти ввели комендантский час, в том числе в столице Вашингтоне.
- Трамп пригрозил применением оружия. Он винит во всем "левых радикалов".
- 29 мая арестовали уволенного из полиции Дерека Шовена, действия которого привели к смерти Флойда.
- 1 июня Трамп призвал губернаторов штатов жестко подавить насильственные протесты.
- 2 июня Трамп заявил, что если руководители штата или города откажутся "предпринять действия, необходимые для защиты жизни и имущества их жителей", он будет ссылаться на Закон о восстании 1807 года, который позволяет президенту развертывать вооруженные силы США для подавления гражданских беспорядков.
- 3 июня глава Пентагона выступил против призыва Трампа: Армия не должна подавлять протесты.
Владислав Сердюк