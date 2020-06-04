Протесты в США. Экс-министр обороны: Трамп целенаправленно разъединяет общество

Дональд Трамп и Джеймс Мэттис (фото - пресс-служба НАТО)

Бывший министр обороны США Джеймс Мэттис считает, что президент страны Дональд Трамп "первый глава государства, который не пытается объединить нацию". Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

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Мэттис считает, что Трамп злоупотребляет властью, подавляя протесты, которые вспыхнули в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского.

"Дональд Трамп - первый президент на моей памяти, который не пытается объединить нацию. Он даже не делает вид, что пытается. Наоборот, он пытается нас разъединить. Сейчас мы наблюдаем последствия его целенаправленных усилий в этой области в последние три года", - заявил экс-министр.

В ответ Трамп назвал Мэттиса "переоцененным генералом" и заявил, что отставка Мэттиса в 2018 году не была добровольной, а он был уволен.