Тихановскую и еще двух оппозиционерок выдвинули на Нобелевскую премию мира

Норвежский депутат Гейр Тоскедал считает, что "оппозиционные политики в Беларуси обладают фантастическим мужеством"

Депутат норвежского парламента от христианско-демократической партии Гейр Тоскедал выдвинул на соискание Нобелевской премии мира 2021 года беларуских оппозиционерок Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало. Об этом он заявил в интервью Vart Land.

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"Оппозиционные политики в Беларуси обладают фантастическим мужеством. Они организуют мирные демонстрации, несмотря на то, что власти применяют против них все большее насилие", – подчеркнул норвежский депутат.

Он надеется, что номинация на Нобелевскую премию привлечет "еще больше внимания к мирной борьбе, которая ведется против последнего диктатора Европы", и ко всем тем, кто борется за "свободную и демократическую Беларусь".

В конце июля Цепкало бежал из Беларуси в Москву, опасаясь ареста. В начале августа он приехал в Киев. Его жена Вероника была членом объединенного штаба основной конкурентки Лукашенко Светланы Тихановской, Цепкало выехала в Москву в день выборов, 9 августа, позже въехала в Украину.

Арина Толина

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