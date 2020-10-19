Тихановскую и еще двух оппозиционерок выдвинули на Нобелевскую премию мира
Норвежский депутат Гейр Тоскедал считает, что "оппозиционные политики в Беларуси обладают фантастическим мужеством"
Депутат норвежского парламента от христианско-демократической партии Гейр Тоскедал выдвинул на соискание Нобелевской премии мира 2021 года беларуских оппозиционерок Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало. Об этом он заявил в интервью Vart Land.
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"Оппозиционные политики в Беларуси обладают фантастическим мужеством. Они организуют мирные демонстрации, несмотря на то, что власти применяют против них все большее насилие", – подчеркнул норвежский депутат.
Он надеется, что номинация на Нобелевскую премию привлечет "еще больше внимания к мирной борьбе, которая ведется против последнего диктатора Европы", и ко всем тем, кто борется за "свободную и демократическую Беларусь".
- В конце июля Цепкало бежал из Беларуси в Москву, опасаясь ареста. В начале августа он приехал в Киев. Его жена Вероника была членом объединенного штаба основной конкурентки Лукашенко Светланы Тихановской, Цепкало выехала в Москву в день выборов, 9 августа, позже въехала в Украину.
- 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко. После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Оппозиция не признала победу Лукашенко, протесты продолжились.
- 7 сентября Колесникову похитили, а на следующий день якобы задержали на границе с Украиной. Позже оппозиционерку арестовали и доставили в минское СИЗО № 1, ее подозревают в призывах к захвату власти.
- 11 октября ОМОН жестоко разгонял Марш гордости в Минске, на который вышли десятки тысяч человек. Тихановская выдвинула ультиматум Лукашенко.
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