Трамп заявил, что "не знает" врио посла США в Украине Тейлора

Дональд Трамп (фото - EPA)

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не знает временного поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора, который накануне дал негативные для хозяина Белого дома показания в Конгрессе. Об этом президент США написал в Twitter.

"Республиканский антитрамповец Джон Беллинджер представляет антитрамповца-дипломата Билла Тейлора (которого я не знаю) в показаниях перед Конгрессом", - заявил Трамп.

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Американский президент в который уже раз отметил, что не было "услуги за услугу" в его общении с руководством Украины. Белый дом вчера также отреагировал на заявления Тейлора.

22 октября 2019 года Тейлор дал показания Конгрессу по делу о "давлении" Трампа на президента Владимира Зеленского, чем пошатнул позицию Трампа о том, что "никакого давления не было". Страсти накалились настолько, что вчера республиканцы едва не подрались на слушаниях с демократами.

Справка. В начале сентября СМИ США написали, что Трамп хотел вынудить президента Зеленского помочь ему с гонкой-2020 через расследование против сына Байдена Хантера, который якобы связан с коррупцией в газовой компании из Украины. Некоторые чиновники увязали заморозку помощи Украине именно с этим. LIGA.net вела хронику "Украиногейта". Демократы добиваются импичмента Трампа. Эта запутанная история - максимально доступно.