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Взрыв под Архангельском. "Фонят" выброшенные на берег понтоны

Взрыв под Архангельском. "Фонят" выброшенные на берег понтоны - Фото
Иллюстративное фото: EPA
06.09.2019, 19:02

Власти Архангельской области назвали понтоны "потенциально опасными объектами"

В России власти Архангельской области назвали "потенциально опасными объектами" понтоны, появившиеся на берегу Двинской губы Белого моря после взрыв на военном полигоне под Северодвинском. Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что информация об этом направлена в Росатом, Минобороны РФ, Росгидромет, а также Северодвинский территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Архангельской области.

Подчеркивается, что факторов, несущих угрозу жизни и здоровью населения в районе села Ненокса, нет.

"Правительством Архангельской области в рамках своих полномочий предпринимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности населения и территории региона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что немногим ранее в СМИ появились публикации о результатах проведенных журналистами замеров. Они показали, что уровень радиации возле понтонов, выброшенных на берег Белого моря после взрыва на полигоне, превышен в несколько раз.

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архангельск радиация Северодвинск ненокса
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