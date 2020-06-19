Иран показал новую крылатую ракету и видео поражения надводной цели

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Как заявили госСМИ страны, надводные цели поражены с расстояния 280 км

Вчера, 18 июня, Иран испытал на надводным целям новые крылатые ракеты с боевой частью. Государственные агентства страны сообщили, что стрельбы прошли успешно, видео одного запуска и поражения цели показал канал CTGN.

Военное командование Ирана заверило, что такое вооружение обеспечит стране "надежную оборону" даже под санкциями Запада.

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По данным Корпуса Стражей Исламской революции, ракеты во время учений "Храбрые мученики Рамадана" (в память о погибших под дружеским огнем в прошлых учениях) запускали с берега, в северной части Индийского океана и в Оманском заливе.

Власти страны утверждают, что цели поражены с расстояния 280 км.

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Позавчера, 17 июня, под Одессой прошел заключительный этап государственных испытаний украинского комплекса крылатых ракет Р-360 Нептун. Посмотрите, как запускали и попадали по надводной цели.

  • В мае 2019 года Иран начал выход из ядерной сделки (возобновляет работы по обогащению урана и модернизации реактора в Араке) и заявил, что "готов к чему угодно".
  • В январе 2020-го Иран отказался от любых ограничений, установленных в ядерном соглашении.
  • Президент страны заявил, что Иран никогда не стремился обладать ядерным оружием, вне зависимости от того, участвует он в ядерной сделке или нет.
  • 8 января 2020 года в Тегеране разбился украинский пассажирский самоле МАУ рейса PS 752, погибли все 176 человек на борту.
  • Сначала Иран говорил, что причиной трагедии стали технические проблемы лайнера, но потом признал, что "непреднамеренно" сбил его ракетой.

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Теги: крылатая ракета, взрыв, Иран, ОПК, впк, испытание
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