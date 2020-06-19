Иран показал новую крылатую ракету и видео поражения надводной цели

Вчера, 18 июня, Иран испытал на надводным целям новые крылатые ракеты с боевой частью. Государственные агентства страны сообщили, что стрельбы прошли успешно, видео одного запуска и поражения цели показал канал CTGN.

Военное командование Ирана заверило, что такое вооружение обеспечит стране "надежную оборону" даже под санкциями Запада.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным Корпуса Стражей Исламской революции, ракеты во время учений "Храбрые мученики Рамадана" (в память о погибших под дружеским огнем в прошлых учениях) запускали с берега, в северной части Индийского океана и в Оманском заливе.

Власти страны утверждают, что цели поражены с расстояния 280 км.

Читайте также: "Кувыркающаяся в космосе веб-камера". Спутник Ирана бесполезен, считают в США

Позавчера, 17 июня, под Одессой прошел заключительный этап государственных испытаний украинского комплекса крылатых ракет Р-360 Нептун. Посмотрите, как запускали и попадали по надводной цели.

Читайте также: "Убийство чести" в Иране. Отец обезглавил дочь за побег из дома