Гибридная армия России после аннексии Крыма вторглась в украинский Донбасс. Российско-украинская война в отдельных районах Донецкой и Луганской областей длится уже более четырех лет. Кремлю удалось установить в Донецке и Луганске марионеточные анклавы боевиков, объединенных в террористических организациях ДНР и ЛНР. Получая из РФ деньги и оружие, в том числе тяжелую бронетехнику, РСЗО Град, Ураган, Смерч, россияне, кроме позиций ВСУ, регулярно обстреливают жилые дома. LIGA.net ведет хронику российско-украинской войны с первых дней нападения России.
За последний день июля гибридная российская армия 36 раз открывала огонь по позициям ВСУ, запрещенные "Минском" калибры не применялись. У сил ООС - раненый. По состоянию на 07:00 утра, сегодня боевики уже произвели два обстрела; потерь нет. За прошлые сутки потери оккупантов - два боевика уничтожены, шестеро ранены.