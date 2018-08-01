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Хроника войны России против Украины: последние новости Донбасса - Фото

Хроника войны России против Украины: последние новости Донбасса Live

Хроника войны России против Украины: последние новости ДонбассаLive
01.08.2018, 08:59
140
333
Фото: LIGA.net

Гибридная армия России после аннексии Крыма вторглась в украинский Донбасс. Российско-украинская война в отдельных районах Донецкой и Луганской областей длится уже более четырех лет. Кремлю удалось установить в Донецке и Луганске марионеточные анклавы боевиков, объединенных в террористических организациях ДНР и ЛНР. Получая из РФ деньги и оружие, в том числе тяжелую бронетехнику, РСЗО Град, Ураган, Смерч, россияне, кроме позиций ВСУ, регулярно обстреливают жилые дома. LIGA.net ведет хронику российско-украинской войны с первых дней нападения России.

01.08.2018
07:18

За последний день июля гибридная российская армия 36 раз открывала огонь по позициям ВСУ, запрещенные "Минском" калибры не применялись. У сил ООС - раненый. По состоянию на 07:00 утра, сегодня боевики уже произвели два обстрела; потерь нет. За прошлые сутки потери оккупантов - два боевика уничтожены, шестеро ранены.

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Теги: сводка оос, хроника войны в донбассе
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