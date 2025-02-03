10 главных новостей Украины и мира на 21:00 3 февраля
- В Москве произошел взрыв в ЖК. Ликвидирован основатель оккупационного батальона "Арбат". В Москве 3 февраля прогремел взрыв в элитном жилом комплексе "Алые паруса", ликвидирован основатель оккупационного батальона "Арбат" Армен Саркисян. Уголовный авторитет из Горловки Саркисян находился в украинском розыске как один из организаторов убийств на Майдане в феврале 2014 года.
- Украинские дроны поразили нефте- и газоперерабатывающие заводы в двух областях РФ – источник. Дроны Службы безопасности Украины и Сил специальных операций в ночь на 3 февраля поразили Волгоградский нефтеперерабатывающий и Астраханский газоперерабатывающий заводы. Об этом LIGA.net сообщил источник в СБУ.
- В Ровно задержали двух агентов РФ, которые готовили теракт возле райотдела полиции – СБУ. Служба безопасности Украины сообщила о задержании двух российских агентов. По данным следствия, они готовили теракт у районного управления полиции в Ровно. В момент закладки взрывчатки россияне планировали взорвать самодельное взрывное устройство с помощью вызова на мобильный телефон, подключенный к нему.
- "Три позорных акта насилия". Сырский отреагировал на нападения на военных ТЦК. Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский отреагировал на нападения на военнослужащих территориальных центров комплектования. Он отметил, что за короткий промежуток времени в разных областях Украины произошло "три позорных акта насилия".
- Суд арестовал подозреваемого в убийстве военнослужащего ТЦК в Пирятине. В понедельник, 3 февраля, суд избрал меру пресечения для мужчины, подозреваемого в убийстве военнослужащего ТЦК в Пирятине. Подозреваемый был заключен под стражу до 1 апреля 2025 года без права на внесение залога.
- Маск заявил, что его команда работает над полной ликвидацией USAID. Американский бизнесмен Илон Маск, возглавляющий Министерство эффективности правительства (DOGE) при администрации президента США Дональда Трампа, заявил, что ведомство работает над полной ликвидацией Агентства США по международному развитию (USAID).
- В Вашингтоне закрыли головной офис USAID, сотрудников известили по почте – CNN. В Вашингтоне 3 февраля не работает головной офис USAID. Работники по электронной почте проинформировали, что приходить на работу не нужно, передает CNN.
- В убийстве украинца в Братиславе нельзя исключать этническую рознь – Сибига. Министр иностранных дел Андрей Сибига отреагировал на смерть гражданина Украины в словацкой столице Братиславе и отметил, что в этом случае украинская сторона не может исключать этническую рознь как одну из причин преступления. К происшествию могут быть причастны местные полицейские.
- ОПЕК+ не изменил своих планов, несмотря на призыв Трампа снизить цены на нефть. В понедельник, 3 февраля, прошла министерская встреча нефтяного картеля ОПЕК+. На сайте организации сообщается, что ее участники подтвердили предварительное решение о возобновлении добычи с 1 апреля. Об увеличении добычи сверх планов пока речь не идет, несмотря на призыв президента США Трампа снизить цены на нефть.
- РФ пыталась создать "долларовый резерв" в Турции под видом финансирования АЭС – WSJ. После заморозки валютных резервов Центробанка Россия пыталась создать в Турции "оффшорный долларовый резерв" для финансирования своих международных сделок и обхода санкций США. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
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