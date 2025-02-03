10 головних новин України та світу на 21:00 3 лютого
- У Москві стався вибух у ЖК. Ліквідовано засновника окупаційного батальйону "Арбат". У Москві 3 лютого пролунав вибух в елітному житловому комплексі "Алые паруса", ліквідовано засновника окупаційного батальйону "Арбат" Армена Саркісяна. Кримінальний авторитет з Горлівки Саркісян перебував в українському розшуку як один з організаторів убивств на Майдані у лютому 2014 року.
- Українські дрони уразили нафто- та газопереробний заводи у двох областях РФ – джерело. Дрони Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій у ніч проти 3 лютого уразили Волгоградський нафтопереробний та Астраханський газопереробний заводи. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у СБУ.
- У Рівному затримали двох агентів РФ, які готували теракт біля райвідділку поліції – СБУ. Служба безпеки України повідомила про затримання двох російських агентів. За даними слідства, вони готували теракт біля районного управління поліції у Рівному. У момент закладення вибухівки росіяни планували підірвати саморобний вибуховий пристрій за допомогою виклику на під'єднаний до нього мобільний телефон.
- "Три ганебні акти насильства". Сирський відреагував на напади на військових ТЦК. Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський відреагував на напади на військовослужбовців територіальних центрів комплектування. Він наголосив, що за короткий проміжок часу в різних областях України сталися "три ганебні акти насильства".
- Суд заарештував підозрюваного у вбивстві військовослужбовця ТЦК у Пирятині. У понеділок, 3 лютого, суд обрав міру запобіжного заходу для чоловіка, якого підозрюють у вбивстві військовослужбовця ТЦК у Пирятині. Підозрюваного взяли під варту до 1 квітня 2025 року без права на внесення застави.
- Маск заявив, що його команда працює над повною ліквідацією USAID. Американський бізнесмен Ілон Маск, який очолює Міністерство ефективності уряду (DOGE) при адміністрації президента США Дональда Трампа, заявив, що відомство працює над повною ліквідацією Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
- У Вашингтоні закрили головний офіс USAID, працівників сповістили поштою – CNN. У Вашингтоні 3 лютого не працює головний офіс USAID. Працівників через електронну пошту поінформували, що приходити на роботу не потрібно, передає CNN.
- У вбивстві українця в Братиславі не можна виключати етнічну ворожнечу – Сибіга. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відреагував на смерть громадянина України у словацькій столиці Братиславі й зазначив, що в цьому випадку українська сторона не може виключати етнічну ворожнечу як одну з причин злочину. До події можуть бути причетні місцеві поліціянти.
- ОПЕК+ не змінив свої плани, попри заклик Трампа знизити ціни на нафту. У понеділок, 3 лютого, відбулася міністерська зустріч нафтового картелю ОПЕК+. На сайті організації повідомляється, що її учасники підтвердили попереднє рішення про відновлення видобутку з 1 квітня. Про збільшення видобутку понад плани поки що не йдеться, попри заклик президента США Трампа знизити ціни на нафту
- РФ намагалася створити "доларовий резерв" у Туреччині під виглядом фінансування АЕС – WSJ. Після замороження валютних резервів Центробанку Росія намагалася створити в Туреччині "офшорний доларовий резерв" для фінансування своїх міжнародних операцій та обходу санкцій США. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.
Читайте також головні тексти дня:
Поки ми втрачаємо найкращих наших людей на фронті, в тилу не маємо втратити совість
Як почати читати — дев'ять порад для книжкового 2025 року
Заручники безсоння: як вирватися з пастки тривоги через війну та повернути здоровий сон
За які авто доведеться платити податок на розкіш у 2025 році — список Мінекономіки
"Часниковий бізнес – це дуже дорого. Але двократний заробіток за сезон – це реально"
Ми орієнтуємося на глядача, який досяг чогось в житті: інтервʼю з режисером трилера "Дім за склом"