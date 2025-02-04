Восемь главных новостей Украины и мира на 22:00 4 февраля
- Зеленский поддержал предложение Трампа вместе добывать ресурсы в обмен на помощь. Украина открыта для разработки полезных ископаемых вместе с партнерами, которые помогают ей в защите, заявил президент Владимир Зеленский в ответ на предложение американского коллеги Дональда Трампа.
- Генштаб: Воздушные силы ударили по пункту управления россиян на Курском направлении. В понедельник, 3 февраля, Воздушные силы ВСУ нанесли высокоточный удар по пункту управления одного из подразделений Вооруженных сил России в районе населенного пункта Новоивановка (Суджанский район Курской области), сообщил Генеральный штаб.
- Россия ударила баллистикой по Изюму: пятеро погибших и более 50 раненых – фото, видео. Во вторник, 4 февраля, россияне нанесли ракетный удар по Изюму Харьковской области, в результате чего есть погибшие и раненые. По данным главы ОВА, россияне ударили ракетой "Искандер". Частично разрушено административное здание городского совета, повреждено административное здание и остекление окон трех многоквартирных домов.
- В Киеве упали обломки дрона, в Черкасской области пожар. Последствия атаки 4 февраля. Россия 4 февраля атаковала Киев и область дронами. В одном из районов столицы обнаружили обломки вражеских БпЛА, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Также враг атаковал Черкассы. В результате ударов возникли пожары на территории трех частных предприятий.
- Азербайджанский пассажирский самолет сбили россияне, у страны есть фрагмент ракеты – Reuters. В декабре 2024 года азербайджанский пассажирский самолет был сбит противовоздушной обороной России. Об этом заявляет агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве Азербайджана. Собеседник отметил, что у азербайджанской стороны есть фрагмент ракеты этого комплекса, который извлекли из самолета и идентифицировали с помощью международной экспертизы.
- В Швеции из-за нападения на школу погибли около 10 человек, в том числе и сам стрелок. Полиция сообщила о гибели около 10 человек во время нападения на школу для взрослых в Швеции. Нападавший погиб и, вероятно, действовал один, отметили правоохранители.
- USAID способствовало выращиванию мака в Афганистане и кормило боевиков в Сирии – Белый дом. Администрация американского президента Дональда Трампа публично раскритиковала деятельность Агентства США по международному развитию (USAID), утверждая, что оно финансировало, в частности, системы ирригации в Афганистане, "используемые для выращивания опийного мака".
- Пошлины США против Китая вступили в силу. Пекин принял ответные меры. Китай вводит ответные пошлины против США после того, как 4 февраля аналогичные торговые ограничения против КНР вступили в силу. Таможенные пошлины в размере 15% вводятся на уголь и сжиженный природный газ. На сырую нефть и сельскохозяйственное оборудование из США вводятся пошлины в размере 10%.
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