Вісім головних новин України та світу на 22:00 4 лютого
Наслідки російського удару по Ізюму 4 лютого 2025 року (Фото: Харківська ОВА)
  1. Зеленський підтримав пропозицію Трампа разом видобувати ресурси в обмін на допомогу. Україна відкрита до розроблення корисних копалин разом з партнерами, які допомагають їй у захисті, заявив президент Володимир Зеленський у відповідь на пропозицію американського колеги Дональда Трампа.
  2. Генштаб: Повітряні сили вдарили по пункту управління росіян на Курському напрямку. У понеділок, 3 лютого, Повітряні сили ЗСУ завдали високоточного удару по пункту управління одного з підрозділів Збройних сил Росії в районі населеного пункту Новоіванівка (Суджанський район Курської області), повідомив Генеральний штаб.
  3. Росія вдарила балістикою по Ізюму: пʼятеро загиблих і понад 50 поранених – фото, відеоУ вівторок, 4 лютого, росіяни завдали ракетного удару по Ізюму Харківської області, унаслідок чого є загиблі та поранені. За даними голови ОВА, росіяни вдарили ракетою "Іскандер". Частково зруйновано адміністративну будівлю міської ради, пошкоджено адміністративну будівлю та скління вікон трьох багатоквартирних будинків.
  4. У Києві впали уламки дрона, у Черкаській області пожежі. Наслідки атаки 4 лютого. Росія 4 лютого атакувала Київ та область дронами. В одному з районів столиці знайшли уламки ворожих БпЛА, повідомив мер Києва Віталій Кличко. Також ворог атакував Черкаси. Внаслідок ударів виникли пожежі на території трьох приватних підприємств.
  5. Азербайджанський пасажирський літак збили росіяни, країна має фрагмент ракети – Reuters. У грудні 2024 року азербайджанський пасажирський літак був збитий протиповітряною обороною Росії. Про це заявляє агенція Reuters з посиланням на джерело в уряді Азербайджану. Співрозмовник зазначив, що в азербайджанської сторони є фрагмент ракети цього комплексу, який дістали з літака та ідентифікували за допомогою міжнародної експертизи.
  6. У Швеції через напад на школу загинули близько 10 людей, зокрема і сам стрілець. Поліція повідомила про загибель близько 10 людей під час нападу на школу для дорослих у Швеції. Нападник загинув і, ймовірно, діяв один, зазначили правоохоронці.
  7. USAID сприяло вирощуванню маку в Афганістані та годувало бойовиків у Сирії – Білий дім. Адміністрація американського президента Дональда Трампа публічно розкритикувала діяльність Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), стверджуючи, що те фінансувало, зокрема, системи іригації в Афганістані, "використовувані для вирощування опійного маку".
  8. Мита США проти Китаю набрали чинності. Пекін вжив заходів у відповідьКитай вводить мита у відповідь проти США після того, як 4 лютого аналогічні торгові обмеження проти КНР набули чинності. Мита у розмірі 15% вводяться на вугілля та скраплений природний газ. На сиру нафту та сільськогосподарське обладнання із США вводяться мита у розмірі 10%.

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