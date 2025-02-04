Вісім головних новин України та світу на 22:00 4 лютого
- Зеленський підтримав пропозицію Трампа разом видобувати ресурси в обмін на допомогу. Україна відкрита до розроблення корисних копалин разом з партнерами, які допомагають їй у захисті, заявив президент Володимир Зеленський у відповідь на пропозицію американського колеги Дональда Трампа.
- Генштаб: Повітряні сили вдарили по пункту управління росіян на Курському напрямку. У понеділок, 3 лютого, Повітряні сили ЗСУ завдали високоточного удару по пункту управління одного з підрозділів Збройних сил Росії в районі населеного пункту Новоіванівка (Суджанський район Курської області), повідомив Генеральний штаб.
- Росія вдарила балістикою по Ізюму: пʼятеро загиблих і понад 50 поранених – фото, відео. У вівторок, 4 лютого, росіяни завдали ракетного удару по Ізюму Харківської області, унаслідок чого є загиблі та поранені. За даними голови ОВА, росіяни вдарили ракетою "Іскандер". Частково зруйновано адміністративну будівлю міської ради, пошкоджено адміністративну будівлю та скління вікон трьох багатоквартирних будинків.
- У Києві впали уламки дрона, у Черкаській області пожежі. Наслідки атаки 4 лютого. Росія 4 лютого атакувала Київ та область дронами. В одному з районів столиці знайшли уламки ворожих БпЛА, повідомив мер Києва Віталій Кличко. Також ворог атакував Черкаси. Внаслідок ударів виникли пожежі на території трьох приватних підприємств.
- Азербайджанський пасажирський літак збили росіяни, країна має фрагмент ракети – Reuters. У грудні 2024 року азербайджанський пасажирський літак був збитий протиповітряною обороною Росії. Про це заявляє агенція Reuters з посиланням на джерело в уряді Азербайджану. Співрозмовник зазначив, що в азербайджанської сторони є фрагмент ракети цього комплексу, який дістали з літака та ідентифікували за допомогою міжнародної експертизи.
- У Швеції через напад на школу загинули близько 10 людей, зокрема і сам стрілець. Поліція повідомила про загибель близько 10 людей під час нападу на школу для дорослих у Швеції. Нападник загинув і, ймовірно, діяв один, зазначили правоохоронці.
- USAID сприяло вирощуванню маку в Афганістані та годувало бойовиків у Сирії – Білий дім. Адміністрація американського президента Дональда Трампа публічно розкритикувала діяльність Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), стверджуючи, що те фінансувало, зокрема, системи іригації в Афганістані, "використовувані для вирощування опійного маку".
- Мита США проти Китаю набрали чинності. Пекін вжив заходів у відповідь. Китай вводить мита у відповідь проти США після того, як 4 лютого аналогічні торгові обмеження проти КНР набули чинності. Мита у розмірі 15% вводяться на вугілля та скраплений природний газ. На сиру нафту та сільськогосподарське обладнання із США вводяться мита у розмірі 10%.
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