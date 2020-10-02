Крушение Ан-26. В ВСУ назвали абсурдными заявления главы Харьковской ОГА по делу

В ВСУ отреагировали на заявление главы Харьковской ОГА Алексея Кучера по делу о крушении самолета Ан-26 под Чугуевом

В Командовании Воздушных сил назвали абсурдными заявления главы Харьковской облгосадминистрации Алексея Кучера о долгой реакции сотрудников аэропорта, которые давали разрешение на посадку самолета Ан-26. Об этом сообщает РБК-Украина.

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"По имеющейся у меня информации, экипажу аварийного самолета дали разрешение на посадку только через минуту после запроса. Причина такой долгой реакции объясняется тем, что в это время на посадку шел другой борт. А через минуту самолет разбился. При этом было известно, что Ан-26 неисправен", – заявлял Кучер, требуя от следствия обратить внимание на этот момент.

Представитель следствия Вадим Приймачок заявил, что задержка была, но она произошла из-за того, что на аэродром в этот момент садился другой самолет: "Как нам объяснили допрошенные свидетели, в военной авиации, в отличие от гражданской, нет регламентированного решения такой ситуации: кто должен садиться первым".

Спикер Командования Юрий Игнат и вовсе назвал заявления Кучера "абсурдными": "Это просто его оценочные суждения, непонятно откуда он их берет, ведь он не является специалистом в данном вопросе. Непонятно, почему он дает оценку действиям руководителя полетов? Он вообще был на аэродроме, он видел как там все делается, как принимаются решения?".

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Владислав Сердюк

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