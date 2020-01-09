Крушение Boeing 737 в Иране. Все новости о катастрофе на 14:00

Место крушения самолета (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

Вчера рано утром самолет Boeing 737-800 NG авиакомпании МАУ, выполнявший рейс PS 752 Тегеран–Киев (Борисполь), разбился вскоре после взлета.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа – все они погибли. Имена членов экипажа и пассажиров опубликованы на сайте МАУ.

Украина.

Сегодня в Украине объявлен день траура.

В СНБО изучают четыре версии авиакатастрофы:

- поражение самолета ракетой ЗРК;

- столкновение с беспилотником либо другим летающим объектом;

- разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам;

- взрыв внутри самолета в результате теракта.

Украинские эксперты вылетели в Иран. Они примут участие в расследовании, а также в идентификации и репатриации тел украинцев, погибших в катастрофе. В частности, предполагается проверить, соблюдались ли нормы безопасности на разбившемся Boeing.

Иран.

Иран пригласил к расследованию Украину как страну регистрации самолета, США - как производителя, Швецию и Канаду - как страны, чьи граждане находились на борту лайнера.

Организация гражданской авиации Ирана опубликовала предварительный отчет, согласно которому лайнер загорелся в воздухе из-за технических проблем. Пилоты пытались вернуться в аэропорт, однако не обращались за помощью к диспетчерам. Также в отчете говорится, что черные ящики самолета найдены поврежденными, и часть их памяти утрачена.

В армии Ирана отвергают версию о том, что лайнер мог быть чем-то поражен.

Запад.

По сообщению Reuters, в западных спецслужбах предварительно считают, что самолет пострадал от технической неисправности, а не сбит ракетой. Якобы есть свидетельства о перегреве одного из двигателей.

В Канаде заявляют, что хотят играть ключевую роль в расследовании авиакатастрофы, поскольку 136 из 176 человек на борту лайнера были тесно связаны с Канадой.

Американская компания Aerion предоставила следствию спутниковые данные о движении лайнера.

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