Первый случай коронавируса в Украине. Что мы знаем об этом на 16:00

Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

У жителя Черновцов зафиксировали заражение коронавирусом. Это первый зарегистрированный случай в Украине.

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По данным Центра общественного здоровья МОЗ, сейчас инфицированный изолирован и находится под присмотром медиков. У него - сухой кашель, температуры и признаков пневмонии - нет. У супруги отсутствуют симптомы заражения, ее поместили на домашний карантин.

Мужчина и его жена путешествовали по Италии, вернулись в Черновцы на автомобиле, сначала прилетев в румынский аэропорт. При пересечении границы температура супругов была в норме. Получив памятку о самоизоляции, мужчина организовал себе и жене добровольный карантин. Через несколько дней у него появился сухой кашель и боль в горле. Он обратился к врачу, предупредив, что был в европейском очаге вспышки вируса. 29 февраля ему вызвали скорую - и госпитализировали.

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2 марта у тест на коронавирус показал положительный результат. Его пробы отправят на дополнительный анализ в Лондон.

Глава Минздрава Зоряна Скалецкая заверяет, что медицинская система "сработала четко", а ситуация находится под контролем. Врачи действуют по алгоритму, готовы 2000 изоляционных боксов и 12 000 кроватей в инфекционных больницах. Бороться с вирусом готовы около 1000 врачей-инфекционистов и 5000 квалифицированных медиков. Ограничительные меры будут вводить в зависимости от динамики появления новых инфицированных.

В Киеве подготовили семь баз, куда могут доставлять больных с подозрением на заражение коронавирусом, и две специализированные бригады скорой помощи. В садиках и школах проверяют температуру у детей, общественный транспорт дезинфицируют.

В Черновцах также усилили меры безопасности в школах, проводят дезинфекцию общественного транспорта.

Правительство запустило информационный портал о ситуации с коронавирусом. Медики просят придерживаться рекомендаций и сообщать врачам о появлении признаков ОРВИ и истории путешествий. Также в МОЗ напомнили, что медицинские маски не защищают от заражения - ее следует надевать только тем, кто уже инфицировался, чтобы не распространять болезнь. Для профилактики необходимо соблюдать правила гигиены, тщательно мыть руки и пользоваться антисептиком.

В конце декабря 2019-го в КНР началась вспышка инфекции COVID-19 (ранее 2019-nCoV): вирус вызывает пневмонию нового типа.

По состоянию на конец зимы эвакуация украинцев из Италии, где сильнейшая вспышка COVID-19, не планируется.

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