Адмирал НАТО: У Украины не должно быть ограничений на удары по России

Адмирал НАТО также считает, что Запад должен не допустить шантажа со стороны российского диктатора Владимира Путина.

Роб Бауэр (Фото: EPA)

Украине необходимо дать право бить по территории России западным оружием без ограничения дальности, ведь это поможет эффективно защищать себя. Об этом заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в интервью The Washington Post.

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Он заявил, что право вооруженных конфликтов не содержит никаких ограничений по дальности. Поэтому он считает, что с военной точки зрения, "если цель расположена в глубине России, то нужно нанести удар по этой цели".

"Например, самолеты, которые взлетают с аэродрома в глубине России", — акцентировал он.

По словам Бауэра, увеличение дальнобойности оружия в Украине усложнило тыловое обеспечение российских сил. Он утверждает – если оттеснить армию России вглубь, то это усложнит для них наступление.

Он также обратил внимание на то, что Запад должен не допустить шантажа со стороны российского диктатора Владимира Путина.

"Поэтому мы должны быть осторожны, чтобы не переходить снова и снова к этой идее, что все является красной линией, что все является эскалацией. Путин врал практически обо всем", — подчеркнул он.

На 7 июня уже 13 стран Европейского Союза, а также США и Канада предоставили право Украине использовать переданное оружие непосредственно по российской территории.

В список стран вошли: Франция (ограничено), Германия (ограничено), Великобритания, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Нидерланды, Швеция, Чехия, Финляндия, Дания, Норвегия, США (ограничено) и Канада.

Также есть три страны, которые категорически отказались давать разрешение на использование своего оружия – Бельгия, Италия и Испания.

6 июня Байден сказал, что Киев может использовать американское оружие для ударов вблизи границы по российскому вооружению, когда РФ использует его для атак по конкретным целям в Украине.

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