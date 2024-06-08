Адмірал НАТО: Україна не повинна мати обмежень на удари по Росії

Адмірал НАТО також вважає, що Захід повинен не допустити шантажу зі сторони російського диктатора Володимира Путіна

Роб Бауер (Фото: EPA)

Україні необхідно дати право бити по території Росії західною зброєю без обмеження дальності, адже це допоможе ефективно обороняти себе. Про це заявив голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер в інтерв'ю The Washington Post.

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Він заявив, що право збройних конфліктів не містить жодних обмежень щодо дальності. Тому він вважає, що із військового погляду, "якщо ціль розташовано в глибині Росії, то потрібно завдати удару по цій цілі".

"Наприклад, по літаках, які злітають з аеродрому в глибині Росії", – акцентував він.

За словами Бауера, збільшення далекобійності зброї в Україні ускладнило тилове забезпечення російських сил. Він стверджує – якщо відтіснити армію Росії вглиб, то це ускладнить для них наступ.

Він також звернув увагу на те, що Захід повинен не допустити шантажу зі сторони російського диктатора Володимира Путіна.

"Тому ми повинні бути обережними, щоб не переходити знову і знову до цієї ідеї, що все є червоною лінією, що все є ескалацією. Путін брехав практично про все", – наголосив він.

Станом на 7 червня вже 13 країн Європейського Союзу, а також США та Канада надали право Україні використовувати передану зброю безпосередньо по російській території.

До списку країн увійшли: Франція (обмежено), Німеччина (обмежено), Велика Британія, Польща, Литва, Латвія, Естонія, Нідерланди, Швеція, Чехія, Фінляндія, Данія, Норвегія, США (обмежено) та Канада.

Також є три країни, які категорично відмовилися надавати дозвіл на використання своєї зброї, – Бельгія, Італія й Іспанія.

6 червня Байден сказав, що Київ може використовувати американську зброю для ударів поблизу кордону по російському озброєнню, коли РФ використовує його для атак по конкретних цілях в Україні.

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