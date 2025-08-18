Axios: В Белом доме обсуждали, наденет ли Зеленский костюм на встречу с Трампом

Один из советников Трампа, отчасти в шутку, заявил Axios, что "это было бы хорошим знаком для мира", если бы Зеленский надел костюм

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

В Белом доме интересовались у украинских чиновников, наденет ли костюм президент Владимир Зеленский на встречу с руководителем Штатов Дональдом Трампом в Овальном кабинете 18 августа. Об этом сообщает Axios со ссылкой на двух собеседников, которые владеют информацией.

По словам собеседников, Зеленский планирует прибыть в Белый дом в черном пиджаке, в котором он уже был на саммите НАТО в Нидерландах в июне.

"Это будет "в стиле костюма", но не полноценный костюм", – сказал один из собеседников.

Один из советников Трампа, отчасти в шутку, заявил Axios, что "это было бы хорошим знаком для мира", если бы Зеленский надел костюм, но добавил, что они "не ожидают, что он это сделает".

Другой собеседник издания сказал: "Было бы замечательно, если бы он носил галстук, но мы этого от него не ожидаем".

18 августа состоится запланированная встреча Трампа с Зеленским. Украинский лидер прибыл в Вашингтон. Вначале американский президент встретится с украинским коллегой, а впоследствии – с европейскими лидерами.