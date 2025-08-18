Axios: В Белом доме обсуждали, наденет ли Зеленский костюм на встречу с Трампом
В Белом доме интересовались у украинских чиновников, наденет ли костюм президент Владимир Зеленский на встречу с руководителем Штатов Дональдом Трампом в Овальном кабинете 18 августа. Об этом сообщает Axios со ссылкой на двух собеседников, которые владеют информацией.
По словам собеседников, Зеленский планирует прибыть в Белый дом в черном пиджаке, в котором он уже был на саммите НАТО в Нидерландах в июне.
"Это будет "в стиле костюма", но не полноценный костюм", – сказал один из собеседников.
Один из советников Трампа, отчасти в шутку, заявил Axios, что "это было бы хорошим знаком для мира", если бы Зеленский надел костюм, но добавил, что они "не ожидают, что он это сделает".
Другой собеседник издания сказал: "Было бы замечательно, если бы он носил галстук, но мы этого от него не ожидаем".
18 августа состоится запланированная встреча Трампа с Зеленским. Украинский лидер прибыл в Вашингтон. Вначале американский президент встретится с украинским коллегой, а впоследствии – с европейскими лидерами.
- 28 февраля 2025 года Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом. Однако во время общения в Овальном кабинете между Зеленским и Трампом произошел спор. Впоследствии стало известно, что Зеленский досрочно оставил Белый дом.
- 1 марта Трамп обвинил Зеленского в том, что тот якобы хочет только воевать и не хочет подписывать мирный договор.
- 3 марта Зеленский заявил, что понимает, почему произошел скандал в Овальном кабинете. В то же время он не хотел бы это обсуждать, поскольку уверен – эта ситуация пройдет.
- 10 марта спецпосланник Трампа на Ближнем Востоке Уиткофф заявил, что Зеленский принес извинения за инцидент в Белом доме в письме к американскому президенту.
