Axios: У Білому домі обговорювали, чи одягне Зеленський костюм на зустріч із Трампом

Один із радників Трампа, частково жартома, заявив Axios, що "це було б добрим знаком для миру", якби Зеленський одягнув костюм

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

У Білому домі цікавилися в українських чиновників, чи президент Володимир Зеленський одягне костюм на зустріч із керівником Штатів Дональдом Трампом в Овальному кабінеті 18 серпня. Про це повідомляє Axios із посиланням на двох співрозмовників, які мають безпосередню інформацію.

За словами співрозмовників, Зеленський планує прибути до Білого дому в чорному піджаку, в якому він уже був на саміті НАТО в Нідерландах у червні.

"Це буде "в стилі костюма", але не повноцінний костюм", – сказав один зі співрозмовників.

Один із радників Трампа, частково жартома, заявив Axios, що "це було б добрим знаком для миру", якби Зеленський одягнув костюм, але додав, що вони "не очікують, що він це зробить".

Інший співрозмовник видання сказав: "Було б чудово, якби він носив краватку, але ми цього від нього не очікуємо".

18 серпня відбудеться запланована зустріч Трампа з Зеленським. Український лідер прибув до Вашингтона. Спочатку американський президент зустрінеться з українським колегою, а згодом – з європейськими лідерами.