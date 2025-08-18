Axios: У Білому домі обговорювали, чи одягне Зеленський костюм на зустріч із Трампом
У Білому домі цікавилися в українських чиновників, чи президент Володимир Зеленський одягне костюм на зустріч із керівником Штатів Дональдом Трампом в Овальному кабінеті 18 серпня. Про це повідомляє Axios із посиланням на двох співрозмовників, які мають безпосередню інформацію.
За словами співрозмовників, Зеленський планує прибути до Білого дому в чорному піджаку, в якому він уже був на саміті НАТО в Нідерландах у червні.
"Це буде "в стилі костюма", але не повноцінний костюм", – сказав один зі співрозмовників.
Один із радників Трампа, частково жартома, заявив Axios, що "це було б добрим знаком для миру", якби Зеленський одягнув костюм, але додав, що вони "не очікують, що він це зробить".
Інший співрозмовник видання сказав: "Було б чудово, якби він носив краватку, але ми цього від нього не очікуємо".
18 серпня відбудеться запланована зустріч Трампа з Зеленським. Український лідер прибув до Вашингтона. Спочатку американський президент зустрінеться з українським колегою, а згодом – з європейськими лідерами.
- 28 лютого 2025 року Зеленський прибув до Білого дому на переговори із Трампом. Однак під час спілкування в Овальному кабінеті між Зеленським і Трампом відбулася суперечка. Згодом стало відомо, що Зеленський достроково залишив Білий дім.
- 1 березня Трамп звинуватив Зеленського у тому, що той нібито хоче тільки воювати й не прагне підписувати мирний договір.
- 3 березня Зеленський заявив, що розуміє, чому стався скандал в Овальному кабінеті. Водночас він не хотів би це обговорювати, оскільки впевнений – ця ситуація мине.
- 10 березня спецпосланець Трампа на Близькому Сході Віткофф заявив, що Зеленський перепросив за інцидент у Білому домі у листі до американського президента.
