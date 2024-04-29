Демократы не поддержат отставку Джонсона, если этот вопрос будет вынесен на рассмотрение

Вопрос об отставке Джонсона инициировала ультраправая конгрессвумен Марджори Тейлор Грин еще в марте. Демократы предлагали Джонсону помощь

Майк Джонсон (Фото: ЕРА / WILL OLIVER)

Члены Демократической партии не поддержат отставку спикера Палаты представителей Майка Джонсона, если ультраправая конгрессвумен Марджори Тейлор Грин вынесет этот вопрос на голосование. Об этом заявил демократ Джаред Московиц, передает The Hill.

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Московиц заявил, что его однопартийцы, скорее всего, последуют примеру лидера демократического меньшинства в Палате представителей Хакима Джеффриса и помешают планам Грин.

"Идея позволить ей устранить любого спикера <...> Демократы ни за что не позволят ей это сделать. Я не позволю ей этого сделать", – сказал он.

По его словам, Грин "позволила бы сжечь весь мир своей изоляционной внешней политикой".

В марте Грин подала ходатайство об отстранении Джонсона от должности спикера Палаты представителей, утверждая, что он "слишком многое отдал президенту Джо Байдену и демократам во время переговоров о финансировании правительства".

Позже это предложение поддержал республиканец и критик помощи Украине Томас Масси.

Вместе с тем в течение месяца демократы обещали спасти Джонсона от потенциального увольнения, если тот примет законопроект с помощью Украины.

20 апреля 2024 года Палата представителей США 311 голосами одобрила помощь Украине.

24 апреля закон о помощи для Украины был одобрен Сенатом США. Впоследствии его подписал американский глава Джо Байден.

В тот же день Пентагон объявил о новом пакете военной помощи на $1 млрд. До этого CNN писало, что в нем будут ракеты ATACMS. Зеленский также сообщал, что Украина и США достигли окончательных договоренностей об ATACMS.

В рамках объявленного во время "Рамштайна-21" пакета военной помощи от Соединенных Штатов на $6 млрд Украина получит оборудование для усиления противовоздушной обороны, артиллерию, беспилотники и другое вооружение.

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