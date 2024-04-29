Демократи не підтримають відставку Джонсона, якщо це питання винесуть на розгляд

Питання про відставку Джонсона ініціювала ультраправа конгресвумен Марджорі Тейлор Грін ще у березні. Демократи пропонували Джонсону допомогу

Майк Джонсон (Фото: ЕРА / WILL OLIVER)

Члени Демократичної партії не підтримають відставку спікера Палати представників Майка Джонсона, якщо ультраправа конгресвумен Марджорі Тейлор Грін винесе це питання на голосування. Про це заявив демократ Джаред Московіц, передає The Hill.

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Московіц заявив, що його однопартійці, наймовірніше, візьмуть приклад з лідера демократичної меншості в Палаті представників Гакіма Джеффріса та завадять планам Грін.

"Ідея дозволити їй усунути будь-якого спікера <...> Демократи нізащо не дозволять їй це зробити. Я не дозволю їй цього зробити", – сказав він.

За його словами, Грін "дозволила б спалити весь світ своєю ізоляціоністською зовнішньою політикою".

У березні Грін подала клопотання про відсторонення Джонсона з посади спікера Палати представників, стверджуючи, що він "занадто багато віддав президенту Джо Байдену та демократам під час переговорів про фінансування уряду".

Пізніше цю пропозицію підтримав республіканець та критик допомоги Україні Томас Массі.

Водночас протягом місяця демократи обіцяли врятувати Джонсона від потенційного звільнення, якщо той ухвалить законопроєкт з допомогою Україні.

20 квітня 2024 року Палата представників США 311 голосами схвалила допомогу Україні.

24 квітня закон про допомогу для України схвалив Сенат США. Згодом його підписав американський глава Джо Байден.

Того самого дня Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги на $1 млрд. До цього CNN писало, що у ньому будуть ракети ATACMS. Зеленський також повідомляв, що Україна та США досягли остаточних домовленостей щодо ATACMS.

У межах оголошеного під час "Рамштайну-21" пакету військової допомоги від Сполучених Штатів на $6 млрд Україна отримає обладнання для підсилення протиповітряної оборони, артилерію, безпілотники та інше озброєння.

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