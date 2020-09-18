Ермак о спецоперации по ЧВК Вагнера: Детективная история, выдуманная с начала до конца

Глава ОП считает, что в Украине необходимо создать центр противодействия пропаганде

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что дело о спецоперации украинских спецслужб по боевикам ЧВК Вагнера, задержанным в Беларуси, "детективная история, выдуманная с начала до конца". Об этом он заявил в программе Свобода слова Савика Шустера.

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"Взяты несколько фактов из реальности, добавлены художественные выдумки и создалась масштабная история, которая действительно впечатляет... Когда это касается вопроса национальной безопасности, это совсем не смешно", – сказал Ермак.

По его словам, с начала войны разведка и соответствующие органы документируют всех людей, которые принимают в ней участие и которые убивали украинских военных.

"И именно факты этого документирования были слиты в СМИ. К большому сожалению, это нанесло очень серьезный удар по нашим органам, потому что после этого инцидента им будет намного сложнее выполнять эту работу", – заявил глава ОП.

Ермак полагает, что этот тот случай, когда представители медиа и политики используют пропаганду против Украины и "вольно или невольно принимают в ней участие".

"Поэтому сегодня очень важной является идея создания в Украине центра противодействия пропаганде... Я уверен, что эта идея будет поддержана и нашими партнерами, которые сегодня ощущают на себе влияние этой пропаганды, этих фейков, которые вбрасываются в информационное пространство", – сказал Ермак.

На уточняющий вопрос – утверждает ли Ермак, что спецоперации по вагнеровцам и соответствующей встречи у президента не было, глава ОП ответил: "То, как об этом написал господин Бутусов – нет".

Он выразил сомнение в том, что российские спецслужбы могли не знать об операции украинских спецслужб, которая проводилась в течение года, а также, что они могли дать возможность ей осуществляться.

"Я думаю, что это операция, но не украинская операция", – заявил Ермак.

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Наталия Медведева

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