FT: Макрон и Кошта пытались отговорить Зеленского от подписания закона о НАБУ и САП
Президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Европейского совета Антониу Кошта позвонили главе государства Володимиру Зеленскому, чтобы убедить его не подписывать закон о лишении полномочий Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По данным источников, Макрон и Кошта звонили Зеленскому 22 июля, пытаясь его отговорить.
Послы стран G7 в Киеве на встрече с генеральным прокурором в тот же день. Русланом Кравченком и главой Службы безопасности Украины Василем Малюком тоже призывали пересмотреть решение.
Ранее на ситуацию с лишением независимости НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры отреагировали в Европейском союзе. Так, представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье заявил, что в ЕС обеспокоены действиями украинских властей в отношении антикоррупционных органов, и напомнил, что Значительная финансовая поддержка Киеву зависит от проведения им реформ..
Европейский комиссар по вопросам соседства и расширения Марта Кос сообщила, что Независимые институты, такие как НАБУ и САП, имеют "решающее значение" для интеграции Украины в Европейский союз..
- 22 июля Совет поддержал закон №12414, поправки к которому отменяют независимость НАБУ и САП. За решение проголосовали 263 депутата. Глава НАБУ Кривонос призвал президента не подписывать соответствующий закон. Несмотря на это, Зеленский подписал его.
- 23 июля Зеленский пообещал подать в Верховную Раду внесен законопроект, который вернет независимость НАБУ и САП, а также "обеспечит силу системе правопорядка".
- 24 июля Зеленский утвердил текст ранее анонсированного законопроекта, который гарантирует, в частности, независимость антикоррупционных органов.
- Принятие закона подверглось критике большое количество западных партнеров.
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