FT: Макрон и Кошта пытались отговорить Зеленского от подписания закона о НАБУ и САП

Лидеры Франции и Европейского совета позвонили Зеленскому 22 июля, пытаясь отговорить его от этого шага

Володимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Европейского совета Антониу Кошта позвонили главе государства Володимиру Зеленскому, чтобы убедить его не подписывать закон о лишении полномочий Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным источников, Макрон и Кошта звонили Зеленскому 22 июля, пытаясь его отговорить.

Послы стран G7 в Киеве на встрече с генеральным прокурором в тот же день. Русланом Кравченком и главой Службы безопасности Украины Василем Малюком тоже призывали пересмотреть решение.

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