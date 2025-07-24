FT: Макрон та Кошта намагались відмовити Зеленського підписувати закон про НАБУ і САП

Лідери Франції та Європейської ради телефонували Зеленському 22 липня, намагаючись відмовити його від цього кроку

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Франції Емманюель Макрон і голова Європейської ради Антоніу Кошта телефонували главі держави Володимиру Зеленському, щоб переконати його не підписувати закон про обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на співрозмовників, знайомих із цією справою.

За даними співрозмовників, Макрон і Кошта телефонували Зеленському 22 липня, намагаючись відмовити його.

Читайте також Атака на НАБУ: Україна втрачає довіру і перспективу миру

Посли країн G7 у Києві на зустрічі того ж дня з генпрокурором Русланом Кравченком і головою Служби безпеки України Василем Малюком теж закликали переглянути рішення.

Раніше на ситуацію з позбавленням незалежності НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відреагували у Європейському союзі. Так, речник Єврокомісії Гійом Мерсьє заявив, що у ЄС занепокоєні діями української влади щодо антикорупційних органів, й нагадав, що значна фінансова підтримка для Києва залежить від його реформ.

Єврокомісарка з питань сусідства та розширення Марта Кос повідомила, що незалежні інституції, як-от НАБУ та САП, мають "вирішальне значення" для інтеграції України до Євросоюзу.