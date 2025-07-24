FT: Макрон та Кошта намагались відмовити Зеленського підписувати закон про НАБУ і САП
Президент Франції Емманюель Макрон і голова Європейської ради Антоніу Кошта телефонували главі держави Володимиру Зеленському, щоб переконати його не підписувати закон про обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на співрозмовників, знайомих із цією справою.
За даними співрозмовників, Макрон і Кошта телефонували Зеленському 22 липня, намагаючись відмовити його.
Посли країн G7 у Києві на зустрічі того ж дня з генпрокурором Русланом Кравченком і головою Служби безпеки України Василем Малюком теж закликали переглянути рішення.
Раніше на ситуацію з позбавленням незалежності НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відреагували у Європейському союзі. Так, речник Єврокомісії Гійом Мерсьє заявив, що у ЄС занепокоєні діями української влади щодо антикорупційних органів, й нагадав, що значна фінансова підтримка для Києва залежить від його реформ.
Єврокомісарка з питань сусідства та розширення Марта Кос повідомила, що незалежні інституції, як-от НАБУ та САП, мають "вирішальне значення" для інтеграції України до Євросоюзу.
- 22 липня Рада підтримала закон №12414, правки до якого скасовують незалежність НАБУ та САП. За рішення проголосували 263 нардепи. Очільник НАБУ Кривонос закликав президента не підписувати відповідний закон. Попри це, Зеленський підписав його.
- 23 липня Зеленський пообіцяв подати до ВР законопроєкт, що поверне незалежність НАБУ та САП, а також "забезпечить силу системі правопорядку".
- 24 липня Зеленський погодив текст анонсованого раніше законопроєкту, який гарантує, зокрема, незалежність антикорупційних органів.
- Ухвалення закону розкритикувала велика кількість західних партнерів.
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