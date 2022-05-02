Молдове, Украине и Европе не нужен еще один фронт в Приднестровье – Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба признал, что в Киеве ожидали "лучшей" реакции официального Кишинева, когда Россия полномасштабно вторглась в Украину, но, несмотря на это, последняя поддержит Молдову в купировании нынешней эскалации в Приднестровье. Об этом он сказал на совместном с датским коллегой Йеппе Кофодом брифинге в Киеве.

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Министру задали вопрос: как Украина реагирует на последние заявления и действия России по Приднестровье. По его словам, "с Молдовой нужно работать, поддерживать ее территориальную целостность и суверенитет".

"Мы будем делать это даже вопреки тому, что, будем откровенны, ожидали лучшей реакции Молдовы на наши запросы о поддержке в начале [полномасштабного] российского вторжения", – сказал Кулеба.

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"Молдове не нужен еще один фронт в Приднестровье. Украине этот фронт не нужен и, я убежден, что Европе он тоже не нужен. Мы будем совместно сдерживать эскалацию и держать ситуацию под контролем", – заявил министр.

СПРАВКА. Молдова утратила контроль над Приднестровьем после вооруженного конфликта в 1992-м, возникшего якобы "из-за опасений" пророссийской части населения, что Молдова войдет в состав Румынии. Туда введены оккупационные войска РФ. В 2006-м "ПМР" провела никем не признанный "референдум" о вступлении в РФ, но Москва не взяла сепаратистский регион в свой состав. В апреле 2014-го "ПМР" вновь . Молдова утратила контроль над Приднестровьем после вооруженного конфликта в 1992-м, возникшего якобы "из-за опасений" пророссийской части населения, что Молдова войдет в состав Румынии. Туда введены оккупационные войска РФ. В 2006-м "ПМР" провела никем не признанный "референдум" о вступлении в РФ, но Москва не взяла сепаратистский регион в свой состав. В апреле 2014-го "ПМР" вновь призвала РФ признать "республику" независимым государством: Москва отмолчалась. В декларации ОБСЕ в 1999-м приветствовалось "обязательство РФ завершить вывод российских сил с территории Молдовы к концу 2002-го", в мае 2017-го Конституционный суд Молдовы признал незаконным их пребывание в "ПМР". В июне 2018-го Генассамблея ООН одобрила резолюцию о выводе войск РФ из Приднестровья.

Генштаб ВСУ с начала апреля 2022 года не исключает наступления РФ из Приднестровья, оккупанты готовят там аэродром и пытаются вербовать наемников. 22 апреля в РФ заявили, что хотят захватить весь юг Украины и выйти на Приднестровье, чем встревожили Кишинев.

В конце апреля в Приднестровье произошло несколько взрывов. Здание "МГБ ПМР" обстреляли из РПГ, также были повреждены две радиовышки. Произошли взрывы на аэродромах в Тирасполе.

ГУР заявило, что это российские провокации, МИД – что Приднестровье пытаются втянуть в войну против Украины.

26 апреля президент Молдовы Санду заявила, что к взрывам якобы причастны внутренние силы региона.

28 апреля в ГУР сообщили, что в Приднестровье объявили военные сборы.

30 апреля посол США в Кишиневе заявил, что признаков военной угрозы для Молдовы "нет".

1 мая The Times написала, что Кремль принял решение о нападении на Молдову.

Несколько стран призвали своих граждан покинуть Приднестровье.

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Евгений Пилипенко

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