Молдове, Украине и Европе не нужен еще один фронт в Приднестровье – Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба признал, что в Киеве ожидали "лучшей" реакции официального Кишинева, когда Россия полномасштабно вторглась в Украину, но, несмотря на это, последняя поддержит Молдову в купировании нынешней эскалации в Приднестровье. Об этом он сказал на совместном с датским коллегой Йеппе Кофодом брифинге в Киеве.
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Министру задали вопрос: как Украина реагирует на последние заявления и действия России по Приднестровье. По его словам, "с Молдовой нужно работать, поддерживать ее территориальную целостность и суверенитет".
"Мы будем делать это даже вопреки тому, что, будем откровенны, ожидали лучшей реакции Молдовы на наши запросы о поддержке в начале [полномасштабного] российского вторжения", – сказал Кулеба.
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"Молдове не нужен еще один фронт в Приднестровье. Украине этот фронт не нужен и, я убежден, что Европе он тоже не нужен. Мы будем совместно сдерживать эскалацию и держать ситуацию под контролем", – заявил министр.
Генштаб ВСУ с начала апреля 2022 года не исключает наступления РФ из Приднестровья, оккупанты готовят там аэродром и пытаются вербовать наемников. 22 апреля в РФ заявили, что хотят захватить весь юг Украины и выйти на Приднестровье, чем встревожили Кишинев.
- В конце апреля в Приднестровье произошло несколько взрывов. Здание "МГБ ПМР" обстреляли из РПГ, также были повреждены две радиовышки. Произошли взрывы на аэродромах в Тирасполе.
- ГУР заявило, что это российские провокации, МИД – что Приднестровье пытаются втянуть в войну против Украины.
- 26 апреля президент Молдовы Санду заявила, что к взрывам якобы причастны внутренние силы региона.
- 28 апреля в ГУР сообщили, что в Приднестровье объявили военные сборы.
- 30 апреля посол США в Кишиневе заявил, что признаков военной угрозы для Молдовы "нет".
- 1 мая The Times написала, что Кремль принял решение о нападении на Молдову.
- Несколько стран призвали своих граждан покинуть Приднестровье.
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