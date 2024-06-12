Нидерланды: Украина может получить F-16 летом, их использование – решение Сил обороны

Министр обороны Нидерландов отметила – если цели за пределами Украины, но их нужно поразить для обороны, то они законны

Кайса Оллонгрен (Фото: EPA)

Возможно Украина получит первые истребители F-16 этим летом. Как использовать это вооружение – будут решать украинские военные. Об этом в интервью Суспильному заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

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Она уточнила, что Украина получит сначала датские самолеты, а затем нидерландские.

Оллонгрен акцентировала, что как именно использовать F-16 – это решение украинских военных.

"Мы предоставляем и другие вооружения и всегда говорили: как именно их использовать, должна решать Украина. Вы придерживаетесь международного гуманитарного права. Это единственное условие, которое мы ставим", – отметила она.

Министр отметила – если цели за пределами Украины, но их надо поразить для обороны, то они законны.

"Я всегда отстаивала право Украины воевать так, как она считает нужным. Вижу, все больше стран сейчас занимают такую же позицию", – добавила она.

13 стран ЕС, а также США и Канада предоставили право Украине использовать переданное оружие непосредственно по российской территории. В список стран вошли: Франция (ограничено), Германия (ограничено), Великобритания, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Нидерланды, Швеция, Чехия, Финляндия, Дания, Норвегия, США (ограничено) и Канада.

Также есть три страны, которые категорически отказались давать разрешение на использование своего оружия – Бельгия, Италия и Испания.

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