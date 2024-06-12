У Нідерландах заявили: Україна може отримати F-16 влітку. І їй вирішувати, чи бити по РФ

Міністерка оборони Нідерландів зауважила – якщо цілі за межами України, але їх треба уразити для оборони, то вони законні

Кайса Оллонгрен (Фото: EPA)

Можливо Україна отримає перші винищувачі F-16 цього літа. Як використовувати це озброєння – вирішуватимуть українські військові. Про це в інтерв'ю Суспільному заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

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Вона уточнила, що Україна отримає спочатку данські літаки, а потім нідерландські.

Відповідаючи на питання, чи будуть все ж якісь додаткові умови чи обмеження від країни на використання Україною F-16 для ураження цілей на території Росії, Оллонгрен сказала, що як саме використовувати літаки — це рішення Сил оборони.

"Ми надаємо й інші озброєння і завжди казали: як саме їх використовувати, має вирішувати Україна. Ви дотримуєтеся міжнародного гуманітарного права. Це єдина умова, що ми ставимо", – зазначила вона.

Міністерка зауважила – якщо цілі за межами України, але їх треба уразити для оборони, то вони законні.

"Я завжди відстоювала право України воювати так, як вона вважає за потрібне. Бачу, все більше країн зараз займають таку ж позицію", – додала вона.

13 країн ЄС, а також США та Канада надали право Україні використовувати передану зброю безпосередньо по російській території. До списку країн увійшли: Франція (обмежено), Німеччина (обмежено), Велика Британія, Польща, Литва, Латвія, Естонія, Нідерланди, Швеція, Чехія, Фінляндія, Данія, Норвегія, США (обмежено) та Канада.

Також є три країни, які категорично відмовилися надавати дозвіл на використання своєї зброї, – Бельгія, Італія та Іспанія.

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