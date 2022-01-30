От миллиардеров до обычных людей. Санкции США изменят повседневную жизнь россиян – NYT

Жесткие санкции, которые США грозят ввести против РФ в случае нового вторжения в Украину, изменят повседневную жизнь россиян. Об этом пишет The New York Times.

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Отмечается, что самые суровые санкции США могут вызвать сильную инфляцию, крах фондового рынка и другие формы финансовой паники. Это "причинит боль" российским гражданам – от миллиардеров до чиновников и семей среднего класса, пишут в NYT.

"Если администрация (президента США, – ред.) Байдена выполнит свою угрозу ввести санкции против крупных российских банков, это отразится на всей российской экономике. Это определенно повлияет на обычных россиян", – сказал Эдвард Фишман, бывший топ-чиновник по вопросам Европы и России в управлении Госдепа по санкционной политике.

Журналисты отмечают, что предыдущие санкции Запада были "хирургически точными" и касались элитной прослойки россиян, которая близка к Кремлю. Сейчас же подход будет иным, говорят американские официальные лица.

Вашингтон надеется нанести "удар кувалдой" по опорам российской финансовой системы: новые санкции прекратят иностранное кредитование, продажу российских суверенных облигаций, экспорт в РФ технологий для критически важных отраслей и также будут нацелены на активы окружения президента России Владимира Путина.

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Реальный ущерб российской экономике может быть нанесен ударом по крупнейшим госбанкам и госфонду прямых инвестиций, отмечают в издании. Для обычных россиян это будет означать повышение цен на продукты и одежду, а также может привести к серьезному обесцениванию пенсий и сбережений в результате обвала рубля или российских рынков.

При этом экс-сотрудник Госдепа и нынешний аналитик RAND Corporation Сэмюэл Чэрап не исключает, что РФ в ответ может провести кибератаки против США и крупнейших американских финансовых учреждений. "Мы нападем на их крупные банки, а они, скорее всего, нападут на наши", – сказал он.

Кроме того, опрошенные NYT аналитики также не исключают, что "быстрый и суровый ответ" США на возможную агрессию РФ может повлиять и на другие страны: расшатать крупные экономики, особенно европейские, и даже поставить под угрозу стабильность мировой финансовой системы.

В то же время официальные лица США говорят, что пока момент администрация Байдена не планирует атаковать важную для РФ нефтегазовую экспортную отрасль, поскольку это может привести к росту цен на бензин для американцев, которые уже борются с инфляцией, и к расколу с европейскими союзниками.

26 января США и НАТО передали России письменный ответ на ее ультиматум. Россия позитива в ответе не увидела.

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Марк Сировой

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