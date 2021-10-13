"Приказа не было". Минобороны опровергло увольнение Бурбы из-за показаний по "вагнеровцам"

В Министерстве обороны Украины опровергли информацию журналиста Юрия Бутусова об увольнения экс-начальника Главного управления разведки, генерала Василия Бурбы с воинской службы. Бутусов утверждал, что Бурба якобы уволился с воинской службы, чтобы дать показания по делу "вагнеровцев".

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Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что медиа распространяют ложную информацию о факте и обстоятельствах якобы увольнения Бурбы.

"Министерство обороны Украины официально сообщает, что приказа об увольнении с воинской службы генерал-полковника Василия Бурбы не было", – написала Маляр.

Она также заявила, что информация в СМИ имеет эмоциональный характер, не соответствует действительности и направлена ​​на подрыв доверия к руководству государства и Министерству обороны.

Сегодня Бутусов, ссылаясь на собственные источники, заявил, что Бурба якобы уволился с воинской службы, чтобы дать показания Временной следственной комиссии. Журналист утверждает, что министр обороны Андрей Таран якобы приказал Бурбе как военнослужащему не давать показания и не раскрывать детали совещания в кабинете президента Владимира Зеленского, которое якобы состоялось перед срывом спецоперации.

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Оксана Житнюк

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