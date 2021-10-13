"Приказа не было". Минобороны опровергло увольнение Бурбы из-за показаний по "вагнеровцам"
В Министерстве обороны Украины опровергли информацию журналиста Юрия Бутусова об увольнения экс-начальника Главного управления разведки, генерала Василия Бурбы с воинской службы. Бутусов утверждал, что Бурба якобы уволился с воинской службы, чтобы дать показания по делу "вагнеровцев".
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что медиа распространяют ложную информацию о факте и обстоятельствах якобы увольнения Бурбы.
"Министерство обороны Украины официально сообщает, что приказа об увольнении с воинской службы генерал-полковника Василия Бурбы не было", – написала Маляр.
Она также заявила, что информация в СМИ имеет эмоциональный характер, не соответствует действительности и направлена на подрыв доверия к руководству государства и Министерству обороны.
Сегодня Бутусов, ссылаясь на собственные источники, заявил, что Бурба якобы уволился с воинской службы, чтобы дать показания Временной следственной комиссии. Журналист утверждает, что министр обороны Андрей Таран якобы приказал Бурбе как военнослужащему не давать показания и не раскрывать детали совещания в кабинете президента Владимира Зеленского, которое якобы состоялось перед срывом спецоперации.
- 29 июля 2020-го под Минском задержали 33 наемников из кремлевской ЧВК Вагнера. Украина запросила выдачу наемников, но Беларусь выдала их РФ.
- Журналист Юрий Бутусов заявил, что украинские спецслужбы якобы разработали спецоперацию по выманиванию в ловушку боевиков, но некий "крот" на Банковой ее сорвал. Летом 2020-го Зеленский назвал это бредом, однако 24 июня 2021-го сказал, что идея со спецоперацией принадлежала "другим странам", а Украину в нее "максимально втягивали".
- Верховная Рада создала ВСК для расследования возможных преступлений чиновников, которая занимается в том числе делом вагнеровцев. 10 сентября глава ВСК Марьяна Безуглая заявила, что вагнеровцев планировали задержать в Турции, а не сажать самолет в Киеве.
- 14 сентября заседание ВСК с Бурбой не состоялось – не было кворума. 20-го он давал показания, но его прервали и перенесли заседание. 24 сентября Бурба вновь дал показания ВСК. Безуглая сказала, что все детали доклада Бурбы – закрытая информация. Часть сведений будет опубликована в отчете после обработки и, в том числе, после консультаций с Бурбой.
Читайте также: ЧВК Вагнера. Слуг народа возмутил поступок Бутусова – его вызывают "дать показания"
Комментарии